I sondaggi suggeriscono una potenziale vittoria dei laburisti alle prossime elezioni. Crediamo che gli investitori reagiranno bene a una nuova stabilità politica, che dovrebbe portare a una rivalutazione dei titoli azionari britannici, attualmente ancora sfavoriti nonostante l’impennata delle attività di M&A dall’inizio dell’anno. Prevediamo che le società britanniche continueranno a rappresentare obiettivi interessanti per le offerte pubbliche di acquisto e per le operazioni di private equity all’estero, in quanto il valore intrinseco di queste aziende è molto più elevato di quello implicito nei prezzi attuali delle azioni, che sono particolarmente bassi. In effetti, il mercato britannico è profondamente a sconto rispetto alle sue medie storiche e al resto del mondo.

Dopo un periodo particolarmente difficile per l’economia britannica, abbiamo oggi motivo di essere ottimisti. Una serie di indicatori anticipatori si sta infatti muovendo verso l’alto: l’inflazione sta scendendo in modo ragionevolmente rapido, raggiungendo a maggio l’obiettivo del 2%. Inoltre, si sono rafforzate le speranze per un taglio dei tassi ad agosto, soprattutto perché è improbabile che il nuovo governo introduca tagli significativi alle imposte o alla previdenza nazionale, dato l’ampio deficit fiscale del Regno Unito e gli elevati livelli di indebitamento pubblico. E, storicamente, la performance del mercato azionario britannico è fortemente correlata ai tagli dei tassi.

Infine, la forte crescita dei salari ha determinato un aumento del tasso di risparmio. La solidità dei bilanci familiari ha sostenuto l’economia, decretando un aumento del reddito disponibile reale delle famiglie, ancor prima di qualsiasi taglio dei tassi, e una revisione al rialzo dei consumi.