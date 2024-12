Con il cambio di leadership negli Stati Uniti, la separazione tra vincitori e vinti della Trumponomics 2.0 è al centro dell’attenzione di molti investitori. A livello macro, che impatto avranno i conflitti geopolitici e l’aumento delle tariffe sul commercio globale e sull’inflazione? A livello di base, ci si chiede come andranno i settori e le aziende specifiche. Le recenti relazioni sugli utili del terzo trimestre offrono alcuni indizi che potrebbero aiutare gli investitori a prepararsi per il futuro.

1. Le banche possono trarre vantaggio, ma la prospettiva di un aumento dei tassi offusca le previsioni

Le banche dovrebbero trarre vantaggio da un’amministrazione Trump, poiché è probabile che le normative sui requisiti patrimoniali si allentino. Si prevede inoltre che le fusioni saranno oggetto di minori controlli antitrust da parte dei funzionari, il che potrebbe accelerare i tempi di chiusura delle transazioni. Un aumento delle transazioni sarebbe positivo per il settore bancario, poiché molti forniscono servizi di consulenza e di indebitamento per contribuire al finanziamento. Un recente rapporto sugli utili ha mostrato che le grandi banche sono in buona forma. Da notare che la spesa con carte di debito e di credito è aumentata del 6% presso JPMorgan, la più grande banca statunitense. I consumatori rimangono forti e probabilmente continueranno a esserlo, a meno che il mercato del lavoro non si indebolisca. Le preoccupazioni per l’aumento della spesa pubblica e il potenziale impatto sull’inflazione hanno spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury a lunga scadenza negli ultimi mesi. Il rendimento del Treasury decennale di riferimento è stato del 4,34% il 7 novembre 2024, da un livello del 3,78% il 30 settembre 2024.

È troppo presto per sapere quanto potrebbero essere inflazionistiche le nuove politiche. A nostro avviso, l’impatto disinflazionistico della significativa stretta monetaria dall’inizio del 2022 si sta ancora facendo strada nell’economia e un ritorno a politiche inflazionistiche richiederebbe un po’ di tempo per guadagnare trazione. Secondo noi, è probabile che i tassi continuino a scendere nel corso del prossimo anno, mentre la FED cerca di normalizzare il contesto dei tassi. A novembre, per la seconda volta in altrettante riunioni, i funzionari hanno ridotto i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli a un intervallo compreso tra il 4,5% e il 4,75%.

2. I leader emergono tra le sfide dell’industria automobilistica

I prezzi delle azioni delle case automobilistiche statunitensi sono balzati in seguito alla vittoria di Trump, in quanto gli investitori hanno digerito i potenziali impatti di una riduzione delle normative ambientali e di una politica monetaria più allentata. Tuttavia, le automobili sono anche un bersaglio privilegiato di potenziali dazi, data la globalizzazione delle loro catene di fornitura, e una guerra commerciale con l’Europa o la Cina potrebbe portare a dislocazioni del mercato. Lo scenario che precede le elezioni era già difficile per le case automobilistiche, poiché la domanda si è raffreddata. Il sentiment dei consumatori è uno dei principali fattori che determinano le vendite di auto negli Stati Uniti e, in base ai dati da noi rilevati, rimane inferiore di circa il 25% rispetto ai livelli pre-COVID. La debolezza del sentimento è in gran parte dovuta agli alti tassi di interesse e ai prezzi elevati, che hanno spinto la rata mensile media di un veicolo nuovo negli Stati Uniti a circa 730 dollari.

Tra le tre grandi case automobilistiche – Ford, General Motors e Stellantis (ex Chrysler) – l’ultimo trimestre ha rivelato prospettive divergenti. Il rigore operativo di General Motors le ha permesso di affrontare meglio il contesto di domanda debole. GM è stata disciplinata nel controllare la propria struttura dei costi, mantenendo sconti sui prezzi inferiori a quelli dei concorrenti in segmenti chiave come i pick-up di grandi dimensioni, e rigorosa nell’allocazione del capitale. Nel comunicato sugli utili del terzo trimestre del 2024, GM ha alzato le previsioni di profitto per l’intero anno e ora prevede di sostenere questa maggiore redditività nel 2025.

Anche nel mercato automobilistico si sta delineando un cambiamento strutturale. Sebbene la crescita dei veicoli elettrici (EV) si sia recentemente arrestata e il destino degli incentivi normativi per l’adozione dei veicoli elettrici sia incerto con la prossima amministrazione, le case automobilistiche stanno ancora facendo progressi nel migliorare la propria gamma di modelli EV.

Tesla, ad esempio, prevede di lanciare nuovi modelli nel 2025, tra cui un veicolo più economico, e le case automobilistiche tradizionali sperano di migliorare drasticamente l’economia unitaria dei loro veicoli elettrici nei prossimi anni. In linea di principio, un veicolo elettrico si presta a un costo di costruzione più basso rispetto ai veicoli a combustione, poiché ha circa il 90% in meno di parti mobili. Tuttavia, per ottenere questo risultato su scala, è necessaria una profonda competenza ingegneristica e produttiva e la maggior parte degli OEM è ancora agli inizi di questa curva di apprendimento. Parallelamente, i robotaxi autonomi di Waymo, di proprietà di Alphabet, che sono diventati di uso comune in città come San Francisco e Los Angeles, continuano a incrementare la loro base di clienti espandendo le operazioni in altre città come Austin e Atlanta.

3. Il rallentamento del lusso potrebbe continuare prima di riprendersi

Gli acquirenti americani potrebbero essere più disposti a comprare marchi di fascia alta ora che le elezioni sono finite. Dobbiamo ancora superare la transizione di potere e avere maggiore chiarezza sulla politica della nuova amministrazione, ma crediamo che la spesa per il lusso negli Stati Uniti abbia toccato il fondo. Tuttavia, il tasso di crescita potrebbe essere sostanzialmente più lento rispetto al periodo Covid-19. Nonostante la potenziale inversione di tendenza delle vendite negli Stati Uniti, gli investitori rimarranno probabilmente preoccupati per il potenziale di guadagno a breve termine delle aziende del lusso. Questo perché gli acquirenti cinesi, che in genere acquistano circa il 33% dei beni di lusso venduti a livello globale, stanno spendendo meno. Probabilmente ci vorrà del tempo prima che la fiducia dei consumatori cinesi, che è alla base delle abitudini di spesa, torni a crescere a causa del calo dei salari, delle restrizioni ai viaggi e della forte perdita di valore degli immobili.

Una nuova guerra commerciale potrebbe significare un aumento dei dazi in un momento in cui i marchi del lusso hanno raggiunto un muro temporaneo nel potere di determinazione dei prezzi. In passato, le aziende hanno trasferito le tariffe ai consumatori attraverso l’aumento dei prezzi. Ma dato il rallentamento delle condizioni macroeconomiche a livello globale, i marchi non possono aumentare i prezzi in modo così aggressivo come hanno fatto in passato.

Anche la scarsa innovazione stilistica ha danneggiato le vendite di alcune aziende del lusso. Marchi di nicchia come Miu Miu, di proprietà di Prada, stanno rischiando con i loro prodotti, ma questo non si è ancora tradotto nel settore in generale. Inoltre, marchi come Chanel e Louis Vuitton, un tempo esclusivi, sono ora così comuni che i clienti potrebbero non essere così desiderosi di acquistare i loro prodotti. Riteniamo che i marchi continuino ad avere valore e che il lusso tornerà in auge. Ma ci aspettiamo una ripresa lenta piuttosto che una rapida ripresa a bastone.