Donald Trump farà qualcosa di “folle” o “qualcosa di grandioso” con la politica di riserva strategica di bitcoin

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di fare dell’America la “capitale delle criptovalute del pianeta”. Mentre durante il suo primo mandato come presidente degli Stati Uniti, Trump aveva affermato che le criptovalute “non sono denaro” e che il loro valore era “altamente volatile e basato sul nulla”, oggi ha cambiato idea. Durante la sua campagna di rielezione, Trump ha lanciato la sua impresa di criptovalute (World Liberty Financial) e ha ricevuto milioni di dollari in donazioni (sotto forma di bitcoin, ether e XRP) dai sostenitori, tra cui alcuni miliardari pro-criptovalute. Da quando ha promesso di rendere l’America la “capitale delle criptovalute del pianeta”, le promesse di Trump di emanare politiche pro-criptovaluta hanno contribuito a spingere il valore di bitcoin a nuovi record. Trump ha anche nominato sostenitori delle criptovalute a ruoli chiave nella sua amministrazione. Tuttavia, una delle politiche più controverse di Trump è la creazione di una “riserva strategica di bitcoin”, che essenzialmente richiederebbe agli Stati Uniti di accumulare bitcoin e conservarli per un notevole periodo di tempo. In questa fase, non ci sono molti dettagli su come apparirebbe una riserva strategica. Alcuni analisti prevedono che il valore della criptovaluta altamente volatile continuerà a salire, in particolare se il governo degli Stati Uniti sta utilizzando i soldi dei contribuenti per acquistare grandi quantità.

Riserve strategiche

Quando si parla di “riserve strategiche”, molto probabilmente si pensa al petrolio. Uno degli esempi più noti è la US Strategic Petroleum Reserve (SPR), una riserva di emergenza di petrolio greggio creata dal governo di Gerald Ford nel 1975, in risposta all’embargo petrolifero arabo, che causò gravi danni all’economia statunitense (con prezzi della benzina, inflazione e disoccupazione in forte aumento). Più di recente, nel 2022, queste riserve di greggio si sono rivelate utili, quando l’amministrazione Biden ha rilasciato un record di 180 milioni di barili dalla SPR per smorzare l’impatto di un picco del prezzo del petrolio causato dall’invasione russa dell’Ucraina. Anche la Cina ha riserve strategiche, contenenti milioni di tonnellate di rame, alluminio, zinco e altri metalli che sono cruciali per le sue industrie. Curiosamente il Canada è l’unico Paese ad avere una riserva strategica di sciroppo d’acero. L’idea è che queste scorte di materie prime possono essere rilasciate durante le emergenze, per ridurre al minimo l’impatto delle carenze di approvvigionamento e degli shock inflazionistici. È abbastanza chiaro che il bitcoin, che esiste solo da 15 anni, non ha nulla in comune con il petrolio, i metalli industriali e lo sciroppo d’acero.