ESET Research ha riportato una statistica allarmante: le rilevazioni di Lumma Stealer, un

infostealer che in passato era stato segnalato come una minaccia per i gamer, sono aumentate del

369% rispetto al primo semestre del 2024. Questo dato è preoccupante, poiché infostealer come

Lumma continuano a compromettere i sistemi di utenti e aziende, spesso senza che questi se ne

accorgano. Sebbene gli infostealer siano particolarmente insidiosi, non sono privi di vulnerabilità,

su cui le soluzioni di ESET possono fare leva a vantaggio della sicurezza.

La storia di Lumma

Conosciuto anche come LummaC2 Stealer, questo malware-as-a-service ha come obiettivo

principalmente i portafogli di criptovalute, le credenziali utente e le estensioni dei browser per

l’autenticazione a due fattori, ma tenta anche di sottrarre altri dati dai dispositivi compromessi.

Comparso per la prima volta nell’agosto 2022, Lumma Stealer è in vendita su forum di hacking e

Telegram, con prezzi che vanno da 250 a 20.000 dollari a seconda del livello, con il più alto che

offre l’accesso al codice sorgente, e permette quindi ai criminali di rivendere il malware.

Poiché Lumma è una soluzione malware pronta all'uso, è più facile da condividere anche con attori

delle minacce alle prime armi. La facilità d'uso e la vasta gamma di funzioni lo rendono una scelta

attraente per i potenziali attaccanti, ma il fatto che possa essere diffuso attraverso molteplici

vettori senza essere rilevato, lo rende ancora più pericoloso.

Cos’è il malware-as-a-service (MaaS)?

Simile alle moderne offerte software, il malware-as-a-service è un modello di business che fornisce

alle parti interessate soluzioni malware pronte all’uso e immediatamente implementabili.

Tipicamente offerto su forum di hacking sotterranei nel dark web, gli operatori MaaS mettono a

disposizione una varietà di malware, generalmente come acquisto una tantum o tramite

abbonamento. Questo facile accesso consente anche a chi non possiede competenze tecniche

avanzate di lanciare attacchi informatici, aumentando la diffusione di queste minacce.

Esplorare i vettori di attacco con la telemetria ESET

Mentre Lumma Stealer può diffondersi attraverso vari vettori di distribuzione, alcuni metodi sono

più sofisticati di altri. Una campagna particolarmente elaborata scoperta nell’ottobre 2024 ha

distribuito Lumma Stealer tramite siti CAPTCHA falsi, che, dopo una verifica riuscita, hanno

consegnato l’infostealer al dispositivo della vittima. Altri canali che favoriscono la diffusione di

Lumma Stealer includono versioni pirata di app popolari, sia open-source che a pagamento, come

ChatGPT o Vegas Pro. L’infostealer può anche diffondersi tramite email di phishing o messaggi su

Discord, aumentando la possibilità che arrivi anche nella casella di posta degli utenti più giovani.

Da sapere

I forum di discussione come Discord possono svolgere un ruolo importante nella diffusione di

software dannoso e truffe, perché fungono da punti di incontro digitali per le attività online, creando opportunità di abuso. Inoltre, gli attori malevoli possono sfruttare i network di

distribuzione dei contenuti di queste piattaforme online/cloud per distribuire malware.

ESET ha anche rilevato una campagna in cui l’injector Win/Rozena.ADZ ha distribuito Lumma

Stealer tramite video compromessi su marketplace online e siti con contenuti per adulti. Allo

stesso modo, Lumma Stealer è stato rilevato all’interno di attivatori KMS utilizzati per l’abilitazione

di copie piratate di Windows.

Ultimo, ma non meno importante, nel giugno 2024, ESET Research ha segnalato che i player del

popolare gioco mobile Hamster Kombat erano nel mirino, con cryptors contenenti Lumma Stealer

nascosti in repository GitHub sotto forma di strumenti di automazione utili per il gioco.

Uno dei tanti infostealer in circolazione

La telemetria ESET per il secondo semestre del 2024 ha registrato il maggior numero di tentativi di

attacco di Lumma Stealer in Peru, Polonia, Spagna, Messico e Slovacchia. Tuttavia, Lumma non è

l’unico infostealer in circolazione e, in generale, i primi cinque paesi più colpiti dagli attacchi di

infostealer nel secondo semestre del 2024 sono stati Giappone, Spagna, Turchia, Polonia e Italia.

Tra gli altri infostealer rilevanti c’è Formbook, scoperto per la prima volta nel 2016 e diffuso

principalmente tramite email di phishing. Questo infostealer raccoglie dati dagli appunti, sequenze

di tasti, screenshot e dati memorizzati nei browser, utilizzando sofisticate tecniche di

offuscamento per impedire un’analisi più approfondita. Inoltre, è stato rilevato come parte di

campagne su larga scala di ModiLoader e AceCryptor in stati dell’Europa centrale e orientale come

Polonia, Romania, Repubblica Ceca e Croazia.

Spy another day

Gli infostealer sono particolarmente dannosi perché anche una breve compromissione può essere

disastrosa sia per gli individui che per le aziende. Una volta che un infostealer raccoglie dati

sufficienti per rubare le credenziali, i fondi o l’identità di una persona, questa può perdere denaro

(sia in crypto che in contante), l’accesso agli account personali e molto altro. Le aziende

compromesse possono subire gravi incidenti informatici, come infiltrazioni nella rete, violazioni dei

dati, estorsioni e attacchi ransomware.

Fortunatamente, esistono molte modalità per prevenire l’infiltrazione di infostealer e minacce

simili nei nostri dispositivi:

• Protezione degli endpoint: il modo più semplice per prevenire che la maggior parte dei malware

intacchi i sistemi è installare una soluzione di endpoint security con protezione in tempo reale.

ESET Endpoint Security o ESET Home Security forniscono questa protezione, grazie alla tecnologia

ESET LiveSense a più livelli che protegge senza compromettere le prestazioni del computer.

• Bloccare: un’altra misura efficace consiste nel bloccare i popup e gli annunci nei browser, che

talvolta possono portare al download di malware. Inoltre, è utile rafforzare le impostazioni di

sicurezza e privacy del browser, perché limitano la quantità di dati che possono fluire tra un sito

web/cookie e le attività in-browser/PC. In alternativa, è consigliato usare un browser sicuro (come

quello contenuto nei prodotti di security ESET) per un’esperienza di navigazione e banking più

sicura.

• Aggiornare: Le vulnerabilità conosciute sono ancora ampiamente sfruttate, perché i sistemi non

sempre vengono aggiornati, portando a violazioni dei dati ed esfiltrazioni di informazioni.

• Verificare: non cliccare mai su link casuali o aprire allegati sospetti, perché potrebbero

contenere malware. Allo stesso modo, è bene evitare di scaricare software piratato o

apparentemente gratuito e preferire l’uso di marketplace legittimi per prevenire attacchi

accidentali da infostealer.

Lumma è in agguato

Minacce come Lumma Stealer non fanno distinzione tra un bambino, un adulto o un’azienda; si

diffondono in vari modi e sottraggono ciò che possono per scopi dannosi. Sebbene aumentare la

consapevolezza sugli infostealer e sul loro funzionamento sia un ottimo primo passo per ridurre il

rischio di compromissioni dovute a errori umani, la crescente sofisticazione e la presenza di

infostealer online suggeriscono di colmare le eventuali lacune di sicurezza appena scoperte, prima

che vengano sfruttate da attori malintenzionati.

È quindi importante non trascurare la sicurezza dei dispositivi e fare attenzione ai rischi nel mondo

digitale, perché le minacce possono manifestarsi in modi imprevedibili.