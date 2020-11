UBS, banca svizzera leader nella gestione patrimoniale globale, e Partners Group, gestore di investimenti sui mercati privati mondiali, hanno annunciato oggi un’iniziativa ad hoc a lungo termine, che amplia l’accesso dei clienti di UBS Wealth Management ai mercati privati.

I clienti di UBS in Svizzera e in altri Paesi europei e asiatici selezionati godranno di una maggiore esposizione alle acquisizioni di private equity di Partners Group nonché a co-investimenti in alcuni asset di Partners Group, che saranno previamente selezionati da UBS. L’iniziativa disporrà, nel corso del tempo, di una capacità di investimento annua di 1-3 miliardi di USD.

Inoltre, i clienti di UBS in alcuni paesi potranno accedere all’ultimo Fondo di Investimento Europeo a lungo termine (ELTIF) di Partners Group, il che renderà accessibili gli investimenti sui mercati privati ad una più ampia gamma di clienti. Il recente Fondo (ELTIF)garantisce l’esposizione a 30-60 investimenti nei mercati privati di tutto il mondo, secondo una struttura chiara e regolamentata, che prevede investimenti minimi relativamente bassi e nessuna capital call per gli investitori.

Iqbal Khan, Co-Presidente di UBS Global Wealth Management, e Tom Naratil, Co-Presidente di UBS Global Wealth Management e Presidente di UBS Americas, hanno dichiarato: “Collaborando con Partners Group e sfruttando la dimensione e l’esperienza dei due gruppi, garantiremo ai clienti di UBS un accesso esclusivo ad alcune tra le migliori opportunità sui mercati privati, a prezzi estremamente vantaggiosi”.

Urs Wietlisbach, Cofondatore e membro del Consiglio di amministrazione di Partners Group, ha riferito: “Questo programma metterà a disposizione dei clienti di UBS possibilità sui mercati privati equivalenti a quelle che Partners Group offre agli investitori istituzionali, tra cui anche alcuni dei principali fondi sovrani a livello mondiale. Siamo molto orgogliosi di lavorare con UBS su questa iniziativa, frutto di una collaborazione pluriennale tra i due gruppi”.