L’annuncio da parte del Ministero della Tecnologia saudita conferma che sorgerà nella capitale Riyadh.

La collaborazione tra l’organizzazione no-profit, impegnata in programmi di formazione ed educativi, e il governo saudita fa parte di un accordo quinquennale del valore di 250 milioni di dollari che rafforza in modo significativo il rapporto bilaterale tra Svizzera e Arabia Saudita in materia di investimenti tecnologici.

Concretamente il “Deeptech Venture Studio” servirà a far crescere le aziende saudite e le aziende internazionali interessate ad operare nel Regno. Il lavoro si concentrerà nello sviluppare soluzioni innovative e applicando alle aziende che ne faranno richiesta tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, sulla blockchain, implementando il ruolo della robotica, della realtà virtuale e del quantum computing.

Non solo Hashgraph per sostenere l’innovazione tecnologica. Nel campo dei servizi finanziari, la Fintech Saudi e l’americana Kyndryl (leader nei servizi di infrastruttura IT) hanno firmato, il 27 dicembre dello scorso anno, un memorandum d’intesa (MoU) in cui si pone l’accento sull’importanza dell’adozione tecnologica avanzata per gli imprenditori e le startup fintech dell’Arabia Saudita. Un altro passo da parte dei sauditi verso il progresso tecnologico nel settore finanziario.

Gli aspetti significativi e positivi di questa alleanza, strategica per Riyadh, proiettano il Paese verso nuove frontiere di innovazione e sviluppo, fornendo il carburante di cui ha bisogno l’ecosistema fintech saudita. Ricordiamo inoltre che un memorandum of understanding non è altro che la prima pietra su cui costruire relazioni e collaborazioni sempre maggiori, foriere di nuovi accordi e iniezioni di capitali che concretizzeranno la visione dell’Arabia Saudita di diventare un hub Fintech leader nel mondo.