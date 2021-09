Unyli, ecommerce B2C e piattaforma multicanale per il settore dell’intimo, avvia una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 200Crowd.com per attrarre nuovi investitori e finanziare la crescita della società. Il funding, online fino al 19 novembre, è stato aperto con una valutazione pre-money di circa 2.200.220 mln e un obiettivo massimo di 300mila euro. Trentino Sviluppo parteciperà in qualità di investitore istituzionale, sottoscrivendo il 5% dell’aumento di capitale che l’azienda ha previsto di raccogliere con il crowdfunding.

Finalità della campagna è consolidare la crescita sul territorio italiano, potenziare il branding e la strategia di marketing e accelerare quella che si sta profilando come una vera e propria rivoluzione tech in un settore ancora molto tradizionale come quello dell’intimo. L’Italia è, infatti, il principale mercato europeo in questo settore, con un giro d’affari pari €4,5 miliardi e con un export verso i paesi europei di €2,9 miliardi, che costituiscono il 24% dell’intero giro d’affari europeo; il target principale è costituito da boomer e millennial che conta già 16 milioni di clienti consolidati e un potenziale di crescita di oltre 10 milioni, margine che però rischia di non riuscire a raggiungere a causa di modelli strutturali e di un approccio al mercato, ormai, obsoleti e scarsamente digitalizzati.

Unyli, brand della startup innovativa Retail Capital costituita dalle imprenditrici Valentina Fabbri e Vanessa Fiore con la collaborazione dell’esperto di settore Francesco De Paolo, sta trasformando il mercato dell’intimo, creando un sistema win-win per brand, negozi e consumatrici. Unyli è, infatti, l’unico sistema multicanale in questo settore basato su un modello phygital, che integra cioè il canale offline e quello online, selezionando i brand noti o ad alto potenziale e accompagnando i retailer in un percorso di digitalizzazione omnicanale. La digitalizzazione parte dal negozio fisico, attraverso un layout innovativo e una gestione informatizzata del magazzino e della logistica, consentendo così ai retailer da un lato di ottimizzare le vendite e le scorte di magazzino e dall’altro di aver accesso al canale di vendita web, attraverso l’e-commerce di Unyli e il servizio di personal shopping. I negozi affiliati diventano poi anche gli “hub” fisici, territoriali, presso cui vengono dirottati gli ordini raccolti attraverso il sito di e-commerce Unyli.

La strategia di sviluppo di Unyli che include anche l’apertura di flagship store diretti, ha incontrato l’interesse di Le Village by Crédit Agricole Milano, ecosistema aperto che sostiene la crescita delle startup e accelera l’innovazione delle aziende, e sposa i valori di Unyli legati all’imprenditoria femminile, all’inclusività di filiera e alla scalabilità internazionale.

«Unyli è un progetto creato per rivoluzionare il mondo dell’intimo, è un’intuizione femminile trasformata in realtà: Unyli nasce pensando a tutte le donne, e a ciascuna. Siamo abituate a credere di doverci adattare all’intimo che indossiamo e, così, addirittura il 90% di noi si ritrova a indossare il reggiseno della taglia non corretta, andando incontro a una lunga serie di fastidi e disagi fisici, posturali ed emotivi. “L’intimo perfetto per ogni forma possibile” per noi non è solo un payoff ma una vera e propria missione: in questa dimensione, dove l’e-commerce rappresenta solo uno dei tasselli di un ecosistema ben più ampio, infatti, l’attenzione al bodypositive e all’inclusione guida ogni singola azione esterna ed interna dell’azienda, iniziando dal team sino ad arrivare alla selezione dei prodotti e dei progetti dedicati alla Community” dichiara Valentina Fabbri, CEO di Retail Capital.

“Siamo convinti che l’intimo femminile, che è spesso stato una gabbia per il corpo delle donne, possa invece essere uno strumento di benessere, di bellezza e di amore verso se stesse; per questo stiamo lavorando anche a una tecnologia proprietaria di misurazione delle forme che permetterà agli utenti di provare “virtualmente” tutti i capi presenti nei punti vendita per poter acquistare la taglia perfetta anche da casa. Questa Campagna ci consentirà di accelerare la diffusione di quello che si sta profilando come un nuovo paradigma culturale” conclude Francesco De Paolo, COO di Retail Capital.

“Unyli, nostra startup residente, con la sua attività non si ferma solo ad un’idea di business che aiuta ad innovare un settore come quello dell’intimo ma trasmette un forte messaggio sociale. Le donne sono abituate a credere di doversi adattare all’intimo che indossano, e che a essere “sbagliate” sono loro e non la taglia che vestono. Unyli crede che ogni persona è perfetta così com’è e che possa trovare il modello adatto a lei senza per forza adeguarsi ad un stereotipo ideale di figura femminile. Le Village by Crédit Agricole è molto sensibile a queste tematiche ed è felice di partecipare attivamente al progetto di Unyli“ spiega Gabriella Scapicchio, Sindaco, CEO di Le Village by Crédit Agricole Milano.

Il 27 settembre 2021 alle ore 18.30 Le Village by Crédit Agricole Milano (Corso di Porta Romana 61, Milano) ospiterà l’evento di presentazione della società aperto ad aziende del settore, potenziali partner e a tutti coloro che vorranno approfondire lo scenario di mercato, le potenzialità di investimento offerte dalla piattaforma o conoscere “da vicino” il brand. L’incontro si chiuderà con una sfilata a tema Diversity&Inclusion, valori fondanti del brand. Unyli vuole dare voce a tutte le donne, invitandole a mostrare i loro corpi così come sono – formosi, alti, magri, tatuati – comunicando un’idea di estetica e di sensualità trasversale in cui tutte possano riconoscersi, per questo coinvolgerà “modelle” eterogenee tra loro per fisicità e fasce di età e che porteranno in passerella alcuni dei capi presenti sullo store online, tra cui completini intimi, lingerie, pigiami e abiti easywear femminili.

L’hashtag della serata sarà #TuSeiPerfetta, lanciato dall’azienda in occasione della Campagna sul bodypositive.