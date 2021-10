Nell’arco di 150 anni, siamo riusciti da soli ad aumentare la temperatura della superficie del pianeta di 1,1 gradi Celsius, secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC. Va da sé che le temperature più calde portano a fenomeni meteorologici più estremi, come incendi, ondate di calore e inondazioni. Eppure, ci sono soluzioni come le politiche di neutralità del carbonio, che sono state adottate dalle grandi superpotenze del mondo come la Cina, gli Stati Uniti e l’Europa, che a lungo termine potrebbero essere una soluzione valida. Tuttavia, anche se tutti i paesi rispettassero i loro impegni nell’accordo di Parigi, saremmo oltre i 2°C nel 2100. La colpa è della mancanza di iniziativa dei governi in questo senso, non agendo abbastanza velocemente per combattere il cambiamento climatico. Così, l’urgenza del cambiamento climatico è stata raccolta anche dalle aziende private con l’aiuto della SBTi (Science Based Targets initiative). Lavorano insieme alle aziende private per fare obiettivi ambientali basati sulla scienza e pubblicizzarli. Per esempio, Schneider Electric ha degli obiettivi climatici allineati con uno scenario di 1,5°C, ha annunciato che entro il 2025 vuole l’80% di entrate verdi e dimezzare le emissioni di gas serra dei suoi primi 1000 fornitori e altro ancora.

OFI RS Equity valutazione del portafoglio sul clima

Per sostenere questi sforzi, il fondo OFI RS Equity Climate Change investe in aziende europee con un approccio proattivo alla transizione ecologica ed energetica e basa i suoi investimenti su un’analisi fondamentale e di creazione di valore di alta qualità. Dei 45 titoli in portafoglio, solo due titoli non hanno obiettivi: Acciona Energia sta producendo elettricità verde e Tomra ne avrà presto uno, allineato con l’intenzione di ridurre la sua intensità di valore aggiunto del 6-7% all’anno fino al 2030. Inoltre, il 71% delle aziende ha un obiettivo di riduzione assoluta; ponderato, questo corrisponderà a una riduzione annuale delle emissioni del 6,5% se operano lungo i loro obiettivi, un numero non così dissimile dalla performance passata dal 2015.