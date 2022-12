“RELOADED” SIOS2022 WINTER EDITION TORNA IL 12/13 DICEMBRE A MILANO

Reloaded è il tema portante dell’anno 2022: è tempo di riavviare il nostro sistema operativo e ripartire. Un’edizione vista con gli occhi di chi guarda lontano, puntando sulla sostenibilità, sulla trasformazione energetica e sull’innovazione. Il mondo dell’innovazione si riunisce attorno al palco dell’Aula Magna, in collaborazione con l’Università Bocconi.

StartupItalia, dopo un percorso che ha toccato diverse città italiane – da Cagliari a Firenze, passando per Giffoni e Catania – torna in presenza a Milano con l’evento più importante dell’anno: SIOS22 Winter Edition in collaborazione con Università Bocconi. Per la prima volta l’evento si svolgerà in due giornate, il 12 e 13 dicembre, per riunire il mondo dell’innovazione attorno al palco dell’Aula Magna insieme a startupper, imprenditori, CEO, investor, appassionati e personaggi del mondo dello spettacolo. Sul palco di SIOS22 ci sarà anche Marco “Monty” Montemagno, di nuovo in presenza, insieme a Giampaolo Colletti, direttore di StartupItalia e curatore dello StartupItalia Open Summit e Chiara Trombetta, Head of Media and Events di StartupItalia. Tema del 2022: Reloaded.

SUPERARE I LIMITI E I CONFINI, PER GUARDARE LONTANO

“Reloaded” nasce dalla voglia di riavviare il nostro sistema operativo per ripartire con gli occhi di chi guarda lontano, oltre i propri limiti e confini, anche geografici, per superarli. Un riavvio dopo anni segnati da una sfida titanica e globale legata alla nostra salute, dove oggi la partita è molto più complessa e si gioca su uno scacchiere internazionale segnato da un’inflazione galoppante e dai venti di guerra che dall’est dell’Europa spirano ovunque nel mondo. Serve un approccio sistemico e la capacità di fare rete. In tutti i campi nei quali l’innovazione entra in gioco è il tempo della competenza, della visione allargata, della preparazione, della ricerca, delle risorse umane. Ecco perché nell’anno del Reloaded è il tempo del coraggio.

Per StartupItalia è giunto il tempo di scommettere sul potenziale del digitale che genera innovazione, di investire sul talento che disegna il futuro, di mettersi in ascolto delle comunità, di rispettare l’ambiente e i territori e di creare nuove e impensabili alleanze andando oltre gli schemi e gli schermi.

STARTUP OF THE YEAR

Come in ogni edizione, grazie al lavoro di redazione e al contributo di una giuria composta da più di 150 esperti, verrà conferito il prestigioso premio di StartupItalia “Startup Of The Year” scegliendo la vincitrice tra una short list delle top 10 selezionate. Le dieci realtà sono, a loro volta, una selezione delle 100 startup italiane individuate nel corso dell’anno da StartupItalia, grazie alla raccolta di informazioni su round, novità e annunci.

NUOVI “SPAZI DEL POSSIBILE”

SIOS22 ha attraversato l’Italia alla ricerca di nuovi “spazi del possibile” in un viaggio che per la prima volta è arrivato anche in Sicilia in una tappa speciale, proprio a pochi giorni del gran finale di questo lungo tour che si chiude a Milano. Una maggiore attenzione per offrire un quadro ancora più completo dell’innovazione italiana, in cui anche il sud diventa sempre più strategico.

Anche quest’anno il Foyer di Università Bocconi avrà spazi completamente dedicati a momenti di interazione, networking e di incontro, ideati per offrire tante opportunità per le startup del Village, che potranno inoltre sperimentare il Metaverso!

UN’AGENDA PER UN VIAGGIO SENZA CONFINI

Nel ricco programma dei due giorni c’è l’imperdibile spazio di Radio 105 che raccoglierà le interviste alle startup, l’area DEMO VR con Rai Cinema,sarà possibile visitare la casa innovativa di Ferrovie dello Stato, il corner FoolFarm, l’info point StartupItalia, lo spazio dedicato al matching, il corner B4i – Bocconi for innovation e i tavoli di mentoring di Unstoppable Women.

All’interno delle due giornate, 12 e 13 dicembre, anche ampio spazio ai diversi workshop nelle sale dedicate dell’Università Bocconi. Con TIM e Google Cloud si parlerà di connettività e impatto sociale, spazio anche ai metaversi e NFT, affronteremo tematiche di inclusione e diversità nel workshop di Unstoppable Women, visiteremo la casa innovativa di Ferrovie dello Stato. Costruiremo un modello 3D con i mattoncini LEGO®, ci confronteremo su cosa fare e cosa non fare nel percorso che va dal laboratorio di ricerca al mercato insieme a Bugnion e comprenderemo il “fallimento ESG” di oggi per scoprire come monitorare con maggiore trasparenza le prestazioni delle aziende con Illuminem. Inoltre, altri due workshop saranno quelli guidati da Roberto Santori, Founder & CEO di Challenge Network SpA, e Intesa Sanpaolo per indagare le azioni di sistema ad impatto sociale.

L’IMPEGNO DI STARTUPITALIA CONTINUA E GUARDA AL FUTURO

Nella cornice di #SIOS22, StartupItalia presenta il nuovo management team che vede Chiara Trombetta ricoprire il nuovo ruolo di Head of Media & Events, Benedetta Rovelli, Head of Digital Performance e Instal, Chiara Bricca a capo della nuova business unit Edutech & Data e Luca Librenti, già founder di StartupItalia, responsabile dei Top Accounts.

Completano il nuovo team Dikensa Nurka in qualità di Chief Financial Officer e Ivan Bettarini come Chief Technology Officer, mentre Giampaolo Colletti è Editor in Chief di StartupItalia.

Continua il progetto di crescita di StartupItalia – che nel frattempo ha ottenuto la prestigiosa certificazione di Great Place to Work – avviato dall’Amministratore Delegato Dario Scacchetti: valorizzare l’ecosistema di StartupItalia puntando su connessioni, talenti e innovazione, senza limitarsi ai confini italiani.

LUNEDÌ 12 E MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 ORE 10.00- 13.00 |14.00-17.00

Università Bocconi

Via Guglielmo Röntgen 1, 20136 – Milano

Maggiori informazioni sul programma in costante aggiornamento, i workshop, gli ospiti e i partner di #SIOS2022 WINTER EDITION sono presenti al sito https://startupitaliaopensummit.eu/sios22-winter-edition