Un corso innovativo di altissimo profilo. La frequenza è online, la successione delle lezioni è libera e può essere organizzata da ciascun partecipante in base ai propri tempi. Meglio prevedere un paio d’ore al giorno, quando si è più liberi, per rimanere concentrati sugli argomenti, che sono di notevole spessore accademico.

Il costo del programma, che in linea di massima si può svolgere in pochi mesi o un anno, è di 416 euro.

In lingua inglese

I temi trattati

Come i concetti scientifici sono alla base della cucina tradizionale, modernista e di alta cucina.

La scienza e l’applicazione dei principi della fisica, dell’ingegneria e della chimica alla cucina.

Come pensare come uno chef e uno scienziato.

Comprendere i principi scientifici e l’applicazione degli strumenti utilizzati per la caratterizzazione chimica e microbica.

Come apprezzare i cibi fermentati e la loro storia, cultura e scienza, compresi i metodi di conservazione e sicurezza degli alimenti., cultura e scienza, compresi i metodi di conservazione e sicurezza degli alimenti.

Attraverso il certificato professionale in Scienza della cucina, non solo verranno esaminati concetti scientifici essenziali per la cucina di tutti i giorni, ma si imparerà anche come la biologia, la chimica e la fisica cambiano il sapore, la consistenza e la conservazione del cibo, rendendo il nostro cibo più nutriente , delizioso e sicuro da mangiare.

Corso numero due. Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science

In Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science (chimica), si impara a pensare ad un tempo come uno chef e uno scienziato comprendendo come le reazioni chimiche influenzano le proprietà degli alimenti. Il corso due si concentra sulla fisica per migliorare la tua comprensione scientifica delle caratteristiche degli alimenti, esplorando l’elasticità, la viscosità e i benefici e le sfide degli enzimi in cucina.

Corso numero tre Food Fermentation

Infine, nel terzo corso, Food Fermentation: The Science of Cooking with Microbes, si esplorera il ruolo che i microbi svolgono nella produzione, conservazione e valorizzazione di cibi diversi.

Alla fine di questo programma, il partecipante avrà acquisito una comprensione completa di come una base di scienze alimentari possa essere vitale per cucinare, preparando gli allievi per l’esplorazione culinaria in cucina e oltre!

