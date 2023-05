L’accelerazione di quantità e gravità dei danni inflitti alla natura a livello globale è una crescente fonte di rischio per le imprese e i fornitori di capitale finanziario.

I governi di tutto il mondo stanno riconoscendo sempre più l’importanza di arrestare e invertire questa tendenza, con oltre 190 Stati che si sono impegnati a raggiungere una serie di obiettivi e traguardi ambiziosi nell’ambito del Global Biodiversity Framework (GBF) nel dicembre 2022. La perdita di biodiversità è ora riconosciuta anche dal banche centrali mondiali come fonte di rischio sistemico insieme al cambiamento climatico.

Il TNFD Taskforce on Nature-related Financial Disclosures è un’iniziativa guidata dal mercato, basata sulla scienza e sostenuta dal governo per aiutare a rispondere a questo imperativo. La task force si sta avvicinando alla fine della sua fase biennale di progettazione e sviluppo del quadro per fornire ai partecipanti al mercato un quadro di gestione e divulgazione del rischio per identificare, valutare, rispondere e, se del caso, divulgare i loro problemi legati alla natura. Il framework TNFD, comprese le divulgazioni raccomandate allineate alla TCFD, sarà pubblicato nel settembre 2023 pronto per l’adozione da parte del mercato.

La Task Force invita a fornire un feedback finale sulle proposte di framework entro il 1° giugno 2023.

Nel marzo scorso la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) ha rilasciato il suo quarto e ultimo framework beta per la gestione e la divulgazione dei rischi legati alla natura.

Dall’inizio dei suoi lavori nell’ottobre 2021, l’approccio aperto e iterativo del TNFD alla progettazione e allo sviluppo del framework ha ottenuto il supporto di oltre 1.000 organizzazioni del Forum TNFD e 200 organizzazioni stanno ora testando gli aspetti della bozza del framework intorno al mondo e in tutti i settori. La bozza del quadro è disponibile sul sito Web TNFD.

Il feedback dei partecipanti al mercato e di altre parti interessate ha ampiamente approvato i tre elementi fondamentali del progetto di quadro: i concetti e le definizioni fondamentali; l’approccio proposto per la valutazione dei rischi e delle opportunità (LEAP); e le bozze di raccomandazioni sulla divulgazione allineate a quelle della TCFD. Il quadro TNFD è ancorato agli stessi quattro pilastri dell’approccio TCFD e tutte le 11 informative raccomandate dalla TCFD sono state incorporate nella bozza finale del TNFD, fornendo ai partecipanti al mercato un elevato livello di allineamento con la struttura, il linguaggio e l’approccio adottati dal TNFD TCFD. Ciò dovrebbe incoraggiare e consentire ai partecipanti al mercato di orientarsi verso informazioni integrate su clima e natura.

Per la prima volta in questa bozza finale, la Task Force ha delineato il proprio approccio alle metriche di divulgazione proponendo un approccio a più livelli di indicatori anticipatori, molti tratti da standard esistenti, che cerca di trovare il giusto equilibrio tra l’essere basato sulla scienza e allo stesso tempo pratico per i partecipanti al mercato da utilizzare come parte del ciclo di rendicontazione annuale e su una base di garanzia limitata. L’approccio metrico cerca anche di fornire agli utenti dei report, in quanto fornitori di capitale, la comparabilità tra e all’interno dei settori; fornendo allo stesso tempo flessibilità ai redattori di report, riconoscendo le differenze nelle questioni legate alla natura tra i settori e i modelli di business. Infine, l’approccio è progettato anche per consentire alle organizzazioni di segnalare il proprio allineamento agli obiettivi politici globali, come il Global Biodiversity Framework (GBF) recentemente negoziato, proprio come stanno facendo ora con i rapporti sul clima e la pianificazione della transizione net zero allineata agli obiettivi del Accordo di Parigi.