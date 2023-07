Venerdì 15 settembre, il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” ospita LUISA VERTOVA La cultura internazionale di una storica dell’arte fuori dall’ordinario, secondo appuntamento del ciclo CONSERVARE LA MEMORIA. Gli archivi del CCR dedicato alla riscoperta delle storie di restauratrici, storiche dell’arte, archeologhe, architette e scienziate che hanno segnato il lungo percorso di crescita della disciplina della conservazione dei beni culturali in Piemonte, e non solo.

Con CONSERVARE LA MEMORIA, attraverso il patrimonio di memorie che conserva nei suoi archivi, il CCR presenta un programma di approfondimento sul passato per offrire nuove chiavi di lettura del presente: le conferenze e i materiali condivisi con il pubblico si propongono, infatti, di ricostruire una cultura immateriale della storia del restauro attraverso l’operato di coloro che hanno scelto il Centro come luogo di tutela dei loro fondi bibliografici o archivistici. Dopo l’appuntamento dedicato aMaria Grazia Cerri, il secondo vede protagonista Luisa Vertova di cui il CCR ha ricevuto in dono l’intera biblioteca, oggi completamente catalogata e presente sui portali OPAC e Librinlinea.it.

Luisa Vertova è stata una storica dell’arte specializzata nella pittura del Rinascimento italiano e studiosa di Caravaggio. Dopo gli studi specialistici in Italia e Germania, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, a Firenze, divenne assistente di Bernard Berenson con il quale collaborò a numerose pubblicazioni e all’ordinamento della fototeca de I Tatti.

Dopo la morte di Berenson, nel 1959, lavorò per oltre vent’anni presso la casa d’aste Christie’s di Londra, Milano, Firenze e Roma come specialista della sezione Old Master Paintings and Drawings.

La sua ricca fototeca è oggi conservata, per suo volere, alla Fondazione Zeri di Bologna. Il materiale d’archivio relativo al lavoro con Berenson è stato conferito a I Tatti, The Harvard University Center for Renaissance Studies di Firenze e l’intera biblioteca al CCR “La Venaria Reale”.

L’incontro vedrà la partecipazione di Vanessa Nicolson, storica dell’arte e scrittrice e Maria Ludovica Vertova, storica dell’arte e docente, figlia e nipote di Luisa Vertova. Tracceranno un profilo biografico della studiosa: Francis Russell, Deputy Chairman Christie’s di Londra, Anchise Tempestini, storico dell’arte, Marcello Calogero, Ricercatore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. L’incontro si svolge con la collaborazione e partecipazione della Fondazione Zeri, con il direttore Andrea Bacchi, e I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, con Ilaria Della Monica, Head Archivist. La storica dell’arte Stefania De Blasi, Responsabile dell’area documentazione e comunicazione, presenterà il progetto di catalogazione e valorizzazione del fondo Vertova nell’ambito dei programmi della biblioteca e archivi del CCR.

CONSERVARE LA MEMORIA rientra, infatti, nella volontà del Centro di contribuire alla ricostruzione di una storia della cultura del restauro in Piemonte, ripercorrendo la storia intellettuale delle istituzioni culturali e della produzione storica e tecnica delle discipline di storia della conservazione, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali.