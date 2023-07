Il primo semestre del 2023 si è concluso con un rialzo dei corsi su quasi tutti i mercati azionari. Il clima positivo è proseguito a luglio. I dati sull’inflazione in calo hanno avuto un peso maggiore sui mercati rispetto ai dati economici, spesso piuttosto deboli. Per una grande maggioranza degli operatori di mercato istituzionali, un “atterraggio morbido” della congiuntura USA ora è lo scenario più probabile, insieme all’aspettativa di una ripresa degli utili aziendali. Nel frattempo, i settori produttivi dell’economia mondiale continuano a indebolirsi, anche se presto dovrebbero toccare il fondo. Allo stesso tempo, le grandi banche centrali occidentali sono ancora impegnate con l’inasprimento della politica monetaria, perché i settori dei servizi che dominano in questi paesi continuano a subire la pressione al rialzo dei salari e dei prezzi. Questo mix non favorisce i settori ciclici e in generale gli asset di rischio, nonostante i movimenti dei corsi attualmente molto positivi. La ripresa della Cina intanto è più dolorosa che dinamica e rimane indietro rispetto alle attese, accompagnata da un ulteriore indebolimento della valuta cinese. Quest’ultimo potrebbe avere un impatto – o lo ha già avuto – anche su molte altre valute dei paesi emergenti.

Al di là di questo, il vertice BRICS, che si terrà in Sudafrica ad agosto, sta già avendo le sue ripercussioni. (I paesi BRICS sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). In questo vertice prenderanno forma la risposta economica all’ordine economico mondiale dominato dagli USA e dall’Occidente, nonché il risveglio del “Sud globale”. Ciò potrebbe avere effetti di ampia portata su molti paesi emergenti. Ma allo stesso tempo, ci sono anche molti punti interrogativi sull’intero concetto dei BRICS.

Forte ripresa delle azioni

La prima metà dell’anno si è conclusa con forti rialzi dei corsi sui mercati azionari, salvo alcune poche eccezioni. Le azioni dei paesi emergenti hanno guadagnato in media il 3,2% circa (in dollari USA). L’aumento dei mercati azionari sviluppati è stato ancora più netto (quasi il 6%). Le azioni brasiliane si sono di nuovo distinte positivamente, ma anche la borsa polacca ha registrato un forte guadagno. Gli investitori internazionali hanno continuato a investire capitale nelle azioni, principalmente in Asia.

BRIC(S): Tema di investimento di breve durata o attore geopolitico?

L’acronimo BRIC (Brasile, Russia, Cina, India) è stato originariamente coniato dalla banca di investimento Goldman Sachs nel 2001. In questo modo aveva riunito importanti paesi emergenti caratterizzati da un’elevata crescita o da un elevato potenziale di crescita ma, specialmente il Brasile e la Russia, hanno deluso nel corso degli anni e il concetto è diventato poco interessante.

Nel frattempo, la Russia ha ripreso questo concetto, promuovendo una sorta di alleanza tra i paesi BRIC con l’obiettivo di creare un ordine mondiale alternativo e più equo, non dominato dagli USA, dai loro alleati e dalle loro regole e istituzioni. Nel 2010 si è aggiunto il Sudafrica (BRICS).

L’unica azione di rilievo dei BRICS è stata, nel 2014, la creazione di una nuova banca di sviluppo e di un fondo di riserva da 100 miliardi di dollari USA dei cinque paesi. Dopo non si è quasi più parlato dei BRICS.

Arrivando ai giorni nostri, le sanzioni senza precedenti dell’Occidente contro la Russia nel corso della guerra in Ucraina e l’intensificarsi del confronto tra Occidente e Russia/Cina, non hanno portato al completo isolamento della Russia perseguito dall’Occidente ma, al contrario, hanno portato a un’accelerazione della formazione dei BRICS come blocco geopolitico ed economico. Nel frattempo, oltre 20 paesi hanno chiesto di aderire ai BRICS (tra cui Iran, Egitto, Algeria, Argentina e Arabia Saudita). I rappresentanti di oltre 30 paesi sono attesi come partecipanti al vertice dei paesi BRICS che si terrà in Sudafrica a fine agosto.

Sganciamento dal dollaro USA

Soprattutto l’uso del sistema finanziario mondiale incentrato sul dollaro USA come arma e mezzo per le sanzioni dell’Occidente sembra creare massicci incentivi per molti paesi a diventare meno dipendenti e ricattabili. Da allora, si sta diffondendo sempre più una de-dollarizzazione di parti dell’economia mondiale, il cui ritmo ha sorpreso molti. Non è una coincidenza che la creazione di una moneta comune dei BRICS (possibilmente con una certa copertura in oro) al momento sia anche al centro della copertura mediatica su questa alleanza. Ciò consentirebbe di effettuare investimenti e avere flussi commerciali evitando il dollaro USA. Si parla addirittura di un tentativo di sostituire il dollaro USA come valuta dominante di riserva mondiale, ma questo ci pare eccessivo. Non si tratta comunque di un’ipotesi realistica nel prossimo futuro, inoltre un tale obiettivo attualmente non ha il consenso dei membri dei BRICS e degli aspiranti membri. Non è ancora certo se il tema della moneta comune verrà davvero discusso durante questo vertice.

Molte questioni aperte

Al momento non è ancora del tutto chiaro come dovrebbe funzionare esattamente una valuta di riserva dei BRICS. I conflitti d’interesse economici e in parte politici e l’elevato grado di eterogeneità tra gli attuali cinque membri dei BRICS rimarranno probabilmente un notevole ostacolo nel prossimo futuro e potrebbero portare anche al fallimento del progetto. Ciò è ancora più valido in quanto la Russia è la forza politica trainante e la Cina la potenza economica dominante all’interno dei BRICS. Se il progetto porterà effettivamente alla creazione di un ordine economico mondiale alternativo e più equo al momento è del tutto incerto. Esiste anche la possibilità di un completo fallimento o di un passaggio a obiettivi meno ambiziosi.

Grandi cambiamenti

Ciò che sembra certo, tuttavia, è che al momento stiamo assistendo a enormi cambiamenti nel panorama geopolitico ed economico globale. Diversi economisti di spicco ipotizzano che nell’economia globale si stiano formando (si formeranno) due fronti: quello intorno agli USA e quello intorno alla Cina. Ciò avrà forti implicazioni anche per molti paesi emergenti. Terremo quindi d’occhio questi sviluppi e i paesi BRICS e, se necessario, affronteremo in questa sede le questioni in modo opportuno.