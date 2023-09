Secondo l’autorevole rivista (articolo a firma di Robert G. Eccles) i Chief Sustainability Officer “una volta, si concentravano su percezioni e reputazione. Oggi, molti interagiscono con gli investitori e contribuiscono a definire la strategia”.

I Chief Sustainability Officer (CSO), o Direttori della Sostenibilità in italiano, sono alti dirigenti aziendali responsabili della gestione e dell’integrazione delle pratiche sostenibili all’interno di un’organizzazione. Il loro ruolo principale è sviluppare e implementare strategie per migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica di un’azienda o di un’organizzazione. Alcune delle responsabilità tipiche di un CSO includono:

Sviluppo di strategie di sostenibilità: I CSO lavorano per identificare opportunità per migliorare la sostenibilità dell’azienda e sviluppano piani d’azione. Reporting e comunicazione: Gestiscono la comunicazione delle iniziative di sostenibilità dell’azienda, sia internamente che esternamente, attraverso rapporti, comunicati stampa e altri mezzi. Conformità normativa: Assicurano che l’azienda sia conforme alle leggi e ai regolamenti relativi alla sostenibilità e all’ambiente. Coinvolgimento degli stakeholder: Collaborano con i diversi stakeholder, tra cui dipendenti, investitori, clienti e comunità locali, per promuovere la sostenibilità e raccogliere feedback. Monitoraggio delle prestazioni: Misurano e monitorano le prestazioni aziendali relative alla sostenibilità attraverso indicatori chiave di performance (KPI) e metriche. Gestione dei rischi: Identificano e affrontano i rischi legati alla sostenibilità, come cambiamenti normativi, questioni di reputazione o impatti ambientali. Innovazione sostenibile: Promuovono l’innovazione all’interno dell’azienda per sviluppare prodotti, servizi e processi più sostenibili. Collaborazione con dipartimenti interni: Lavorano con altre funzioni aziendali, come la gestione delle risorse umane, la finanza, l’approvvigionamento e la produzione, per integrare la sostenibilità in tutte le operazioni aziendali.

I CSO sono diventati sempre più importanti nelle aziende negli ultimi anni a causa dell’aumento dell’attenzione verso le questioni ambientali e sociali e della crescente consapevolezza dell’importanza della sostenibilità per la longevità e la reputazione delle aziende. Tuttavia, la presenza e l’importanza del ruolo possono variare da un’organizzazione all’altra, e non tutte le aziende hanno un CSO dedicato.

L’evoluzione di questi anni

Ora, invece, secondo alcuni CSO si sono allontanati da un ruolo incentrato sulla mera diffusione di messaggi e stanno invece guidando la vera integrazione delle questioni ESG (ambientali, sociali e di governance) all’interno della strategia aziendale. Questo cambiamento fondamentale richiede una stretta collaborazione con altri membri del senior leadership team e un impegno attivo verso gli investitori.

Due fattori hanno contribuito a stimolare questa transizione. In primo luogo, investitori e dirigenti riconoscono sempre più che la sostenibilità è un fattore significativo nella performance finanziaria di un’azienda. In secondo luogo, all’interno della politica statunitense è emersa una crescente reazione contro gli investitori che incorporano la sostenibilità ESG nei loro processi decisionali: a destra, c’è chi considera questa pratica come una forma di capitalismo woke (riferimento a “Woke Capitalism: How Corporate Morality is Sabotaging Democracy” di Carl Rhodes) mentre a sinistra viene considerata una risposta insufficiente alle sfide globali.

Carl Rhodes fa risalire il “capitalismo woke” al movimento di responsabilità sociale delle imprese emerso in America a metà del XX secolo. Nel 1953, l’economista americano Howard Bowen sostenne che i leader aziendali avrebbero dovuto riconoscere che le loro attività riguardavano non solo i loro azionisti, dipendenti e clienti, ma la società in generale. Per Rhodes, il capitalismo woke rappresenta una boriosa forma della responsabilità sociale d’impresa delineata da Bowen, con molte aziende che oggi cercano di agire – ed essere viste agire – in modo socialmente responsabile in arene che non hanno alcuna relazione con i loro affari.

I critici conservatori del capitalismo woke hanno sostenuto che estendere la responsabilità aziendale al di là degli interessi degli azionisti è un tradimento del principio capitalista. Come ha affermato Milton Friedman: “C’è una sola responsabilità sociale delle imprese: utilizzare le risorse e impegnarsi in attività progettate per aumentare i profitti rimanendo entro le regole del gioco”.

Il punto

Sta di fatto che sono stati espressi molti pareri generici su questo ruolo, inclusi suggerimenti secondo cui il CSO dovrebbe assumersi la responsabilità di tutte le interazioni con gli stakeholder, e persino delle attività legate all’innovazione e alla cultura organizzativa. Ciò ha spinto i CSO a spostare la loro attenzione dalla comunicazione al pubblico a interazioni più dirette con gli stakeholder chiave e gli investitori. Ad oggi, non c’è ancora una discussione sostanziale sulla necessità di professionalizzare e formalizzare il ruolo del CSO.

Il CSO è stato quindi caricato della responsabilità di accontentare tutti e le aspettative sul suo ruolo sono sia incoerenti che enormi. Uno studio del 2018 citato da ha rilevato barriere significative alla professionalizzazione del ruolo di CSO, tra cui un’enorme incoerenza tra i settori, una mancanza di chiarezza del ruolo e un accesso insufficiente al potere e alle risorse.

Così possiamo sintetizzare l’accurato intervento di di Robert G. Eccles su

IL PROBLEMA Il ruolo di Chief Sustainability Officer (CSO) è stato storicamente incentrato sulla gestione degli stakeholder e sulle attività di PR, ma era poco coinvolto nella definizione della strategia aziendale. L’OPPORTUNITÀ I CSO possono avere un impatto maggiore se si concentrano invece sull’integrazione di questioni ESG sostanziali all’interno della strategia aziendale, sull’interazione con gli investitori e sulla collaborazione con i dirigenti senior. IL CONSIGLIO Cambiate il ruolo del CSO in quattro modi: coinvolgeteli nella strategia e nell’allocazione dei capitali, semplificate le loro interazioni con gli stakeholder, fate in modo che abbiano un rapporto a tutto tondo con gli investitori e supportateli con risorse e competenze adeguate.

Spostare l’attenzione da una generica responsabilità sociale d’impresa alla vera creazione di valore sostenibile richiede leader pragmatici.