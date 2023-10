L’evento avrà come tema centrale “Cause ed effetti del cambiamento climatico” e vedrà la partecipazione del Professor Stefano Fenoglio, dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, co-fondatore di #ALPSTREAM e autore del libro “Uomini e fiumi: storia di un’amicizia finita male“. Attraverso alcuni spunti tratti dal suo libro, verrà avviata la discussione insieme ai Partners del progetto Life Climax Po che avranno la possibilità di presentare il loro ruolo e le attività che metteranno in campo.

Introduce e modera: Alice De Marco, Direttrice Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta

Intervengono:

Elisa Brussolo – ricercatrice presso SMAT (Società Metropolitana Acque Torino)

Secondo Barbero – Direttore Generale di ARPA PIEMONTE

Fulvio Boano – Professore presso il DIATI PoliTO – Dip. Ingegneria dell’Ambiente, Territorio e Infrastrutture

Paolo Mancin – REGIONE PIEMONTE