Nel 2021, la mobilità sanitaria interregionale in Italia ha raggiunto un valore di € 4,25 miliardi, cifra nettamente superiore a quella del 2020 (€ 3,33 miliardi), con saldi estremamente variabili tra le Regioni del Nord e quelle del Sud. Lo sottolinea la Fondazione GIMBE in uno specifico approfondimento come il saldo è la differenza tra mobilità attiva, ovvero l’attrazione di pazienti provenienti da altre Regioni, e quella passiva, cioè la “migrazione” dei pazienti dalla Regione di residenza. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto raccolgono il 93,3% del saldo attivo, mentre il 76,9% del saldo passivo si concentra in Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e Abruzzo.

Complessivamente, l’86% del valore della mobilità sanitaria riguarda i ricoveri ordinari e in day hospital

(69,6%) e le prestazioni di specialistica ambulatoriale (16,4%). Il 9,4% è relativo alla somministrazione diretta di farmaci e il rimanente 4,6% ad altre prestazioni (medicina generale, farmaceutica, cure termali, trasporti con ambulanza ed elisoccorso).

Viene ancora evidenziata la presenza della mobilità verso le strutture private. Oltre 1 euro su 2 speso per ricoveri e prestazioni specialistiche confluisce nelle struttura private; esattamente € 1.727,5 milioni (54,6%), rispetto a € 1.433,4 milioni (45,4%) delle strutture pubbliche. In particolare, per i ricoveri ordinari e in day hospital le strutture private hanno incassato € 1.426,2 milioni, mentre quelle pubbliche € 1.132,8 milioni. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in mobilità, il valore erogato dal privato è di € 301,3 milioni, quello pubblico di € 300,6 milioni.

ll volume dell’erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private, viene

sottolineato, varia notevolmente tra le Regioni ed è un indicatore della presenza e della capacità attrattiva

delle strutture private accreditate, oltre che dell’indebolimento di quelle pubbliche.

Infatti, accanto a Regioni dove la sanità privata eroga oltre il 60% del valore totale della mobilità attiva

Molise (90,5%), Puglia (73,1%), Lombardia (71,2%) e Lazio (64,1%) , ci sono Regioni dove le strutture

private erogano meno del 20% del valore totale della mobilità: Valle D’Aosta (19,1%), Umbria (17,6%),

Sardegna (16,4%), Liguria (10%), Provincia autonoma di Bolzano (9,7%) e Basilicata (8,6%).