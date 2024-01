— competenze digitali —

Nel contesto dinamico e in continua evoluzione del mercato del lavoro, le competenze digitali hanno assunto un ruolo centrale nel determinare il successo e la rilevanza di un professionista. Per questo motivo le aziende chiedono ai neo-assunti un numero sempre crescente di skills inerenti il settore della transizione digitale.

Lo scorso dicembre, insieme ad Aica e Assintel, Anitec-Assinform ha presentato a Roma il nuovo “Osservatorio sulle Competenze Digitali” dal titolo “ICT: Nuovi Talenti Cercasi”. L’Osservatorio 2023 offre un’analisi aggiornata del mercato delle competenze avanzate ICT in Italia.

Anitec-Assinform è la principale associazione di settore delle imprese che operano in Italia nella produzione di software, sistemi e apparecchiature elettroniche e nella fornitura di soluzioni applicative e di reti, di servizi a valore aggiunto e contenuti connessi all’uso dell’ICT e allo sviluppo dell’innovazione digitale.

Lo studio presentato in dicembre

Dal lato della domanda di competenze lo studio propone un’analisi approfondita dei dati sugli annunci di lavoro online per profili ICT.

Lato offerta lo studio mette a fuoco il sistema della formazione di competenze ICT, dai corsi di laurea universitari, agli ITS, i Bootcamp e le Scuole secondarie di secondo grado. Per completare la panoramica del mercato, lo studio propone una stima del gap tra domanda e offerta per arrivare a una sezione finale composta dei suggerimenti di policy per ridurre gli squilibri di mercato e rispondere alle principali domande in tema di formazione.

Le competenze digitali più richieste dalle aziende

Secondo un’analisi più approfondita compiuta da Time Vision (Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e Agenzia Formativa, accreditata in Campania, Puglia e Lombardia) le aziende stanno attuando un’importante transizione digitale investendo in Industria 5.0. Pertanto, ai nuovi assunti viene richiesto un numero maggiore di skills digitali per mantenere alta la competitività sul mercato dell’impresa. Tra le figure maggiormente richieste spiccano analisti e progettisti di software, ingegneri elettronici, programmatori, tecnici web, esperti in app.

A questo proposito, l’Osservatorio sulle Competenze Digitali 2023 ha posto l’accento su una forte richiesta, da parte delle aziende, di professionisti Ict con gli annunci di lavoro che sono aumentati del 116% rispetto a febbraio 2023.

Competenze green

Le imprese cercano con frequenza professionisti con competenze digitali in ambito green. Figure molto ambite sono i tecnici della filiera agroindustriali con competenze in ambito di tecniche di riciclaggio, gestione scarti alimentari, commercializzazione prodotti alimentari biologici.

Nel quinquennio 2023-2027 saranno richieste competenze green a più di 2 milioni di lavoratori. Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro si assottiglierà, nonostante registri ancora dati piuttosto elevati.

I benefici per le aziende

La transizione digitale non comporta solo un adattamento alle nuove tecnologie, ma anche un miglioramento dell’efficienza operativa delle aziende. La capacità di utilizzare strumenti digitali per automatizzare i processi, analizzare dati in modo efficace e collaborare in ambienti virtuali contribuisce in maniera significativa alla produttività aziendale. Soluzioni digitali innovative per professionisti sempre al passo coi tempi.

Le competenze digitali dalle favoriscono una mentalità di apprendimento continuo, incoraggiando i professionisti a rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze per sviluppare sempre nuove competenze. Chiunque aspiri a eccellere nella propria professione deve abbracciare il cambiamento digitale e investire nella crescita delle competenze necessarie per tenere sempre alta la competitività aziendale.