Webinar giovedì 25 gennaio dalle 18:30 alle 20

«I rischi per i risparmiatori» – Quali sono e come difendersi

C’è spesso confusione sui diversi rischi che corre un risparmiatore. Alcuni sono spesso trascurati o addirittura, mentre altri vengono gonfiati ad arte. Dove c’è pericolo di perdite per chi ha liquidità, titoli, fondi, polizze o anche oro?

L’argomento verrà approfondito nei suoi diversi aspetti nel webinar organizzato dal professor Beppe Scienza per i Dipartimenti di Matematica e di Economia e Statistica dell’Università di Torino, intitolato appunto:

“I rischi per i risparmiatori”

che avrà luogo giovedì 25 gennaio 2024 dalle 18:30 alle 20.

Verranno passati in rassegna i possibili eventi negativi per un investitore, vedendo come valutarli e affrontarli:

default dell’emittente

fallimento della depositaria

prezzi e liquidità

inflazione

valute estere

clausole Cacs

metalli preziosi

rischio informatico

cattiva gestione

Chi è interessato, può iscriversi gratuitamente all’indirizzo seguente e uno-due di giorni prima riceverà per e-mail il link per seguire il webinar, la cui registrazione non sarà poi disponibile online:

https://www.ilrisparmiotradito.it/evento/i-rischi-per-i-risparmiatori/lmf

Beppe Scienza

Beppe Scienza è un matematico e insegna all’Università di Torino. Dal 1976 si occupa di risparmio e dal 1984 di previdenza integrativa. Nel suo libro “Il risparmio tradito” ha denunciato i danni procurati ai risparmiatori da fondi e gestioni, ma anche di quelle che lui ritiene le connivenze del giornalismo economico in importanti quotidiani. Con “La pensione tradita” è stato fra i pochissimi a difendere il Tfr contro i fondi pensione.

Beppe Scienza afferma nel suo libro: “In quanto a previsioni su tassi d’interesse, cambi ecc. faccio mia la battuta di Karl Otto Pöhl, allora governatore della Banca Centrale Tedesca: «Ich gebe keine Zins- oder Wechselkursprognosen ab, zumindest schon gar nicht für die Zukunft» (traduzione … Non faccio previsioni sui tassi di interesse o sui tassi di cambio, almeno non per il futuro …)

www.beppescienza.it