Approvato il bilancio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Grande successo dei nuovi corsi di formazione

Si è svolta il 28 marzo l’assemblea dei giornalisti iscritti all’Ordine che ha approvato il bilancio 2023/24 dell’ente che trovate e potete scaricare qui. La strategia di rafforzamento patrimoniale dell’Ordine ha raggiunto l’obiettivo che si era posto: l’avanzo netto del periodo, pari a 132.685 euro porterà il patrimonio netto oltre i 500mila euro, a quota 519.269 euro.

Dopo la fase di risanamento, completata dalla precedente consiliatura, e quella di rafforzamento perseguita da questa consiliatura, sul piano patrimoniale e finanziario si apre dunque nel 2024 una nuova fase che sarà caratterizzata da un’attenzione crescente ai servizi agli iscritti, come quello che vi abbiamo descritto in alto.

Come ha spiegato il presidente dell’OgL Riccardo Sorrentino (nella foto a destra) nel corso dell’assemblea «quella che si vuole lasciare in eredità all’Ordine del futuro è una moltiplicazione dei servizi di carattere strettamente professionale da parte dell’Ordine. Altri strumenti saranno presto a disposizione. Il bilancio 2023 pone le basi per tutto questo».

Formazione sull’AI

La discussione in corso sull’intelligenza artificiale applicata al giornalismo attiene a molti livelli di cambiamento possibile nel modo di lavorare e presenta diversi gradi di complessità. È un dibattito, a volta confuso e spesso approssimativo, che spazia a seconda dei contesti e gli autori dai massimi sistemi (come l’intelligenza artificiale cambia i nostri meccanismi cognitivi e lo statuto della professione) a piani più prosaici ma altrettanto importanti (come interrogare i chatbot in modo efficace, quel che chiamano prompt design), passando per cose che stanno un po’ in mezzo, come l’uso che già oggi di tutto questo si fa nelle redazioni – ne abbiamo parlato anche qui – per esempio per rendere i processi produttivi più efficienti e la distribuzione dei prodotti sui social più efficace.

Dal punto di vista dei consiglieri dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, l’essenziale è capire a quale livello collocarsi nel formulare proposte di formazione. È per questo che – insieme alla redazione della testata Slow News – è stato messo a punto un questionario che sta circolando fra gli iscritti per comprendere meglio cosa proporre. Le risposte a questo sondaggio saranno presentate in un corso di formazione organizzato insieme a Slow News e che si tiene in una intera giornata (in presenza, ma anche in streaming) in due blocchi da 4 ore, il 21 maggio presso la Fondazione Feltrinelli. Titolo: Artificially Informed, Combattere la disinformazione nell’era dell’intelligenza artificiale generativa. L’evento prevede la partecipazione di molti ospiti anche internazionali. Il ventaglio del corso sarà molto ampio. Iscrizione obbligatoria sulla piattaforma formazionegiornalisti.it

Altri corsi di formazione

Sempre in tema di formazione, vi segnaliamo tre corsi che consolidano la partnership con l’università Bocconi avviata due anni fa. Il primo corso si svolge il 9 aprile e tratta del Modello economico di sviluppo dell’Unione Europea, per ciò che si profila alla luce delle prossime elezioni. Il secondo corso si tiene il 9 maggio e riguarda Le grandi tendenze del diritto internazionale; il terzo avrà luogo il 15 maggio ed è dedicato all’Economia dello spazio.

In tema di deontologia vi consigliamo un corso organizzato insieme all’associazione Avviso pubblico che si tiene l’11 Aprile su Minori e gioco d’azzardo (Come prevenire la dipendenza tra i più giovani). E due corsi in tema di Linguaggi giornalistici e deontologia che si tengono a Mantova il 12 e il 19 Aprile. Infine, in tema di clima, con Greenpeace sono in programma due corsi in formato webinar il 6 e l’8 maggio. il primo sul Greenwashing nel giornalismo sul clima, e il secondo su Gli strumenti per un’informazione corretta sulla crisi climatica.