È stata recentemente resa pubblica la Relazione sul Mercato Unico di Enrico Letta intitolata “Molto più di un mercato: velocità, sicurezza, solidarietà”.

È giunto il momento di creare una nuova bussola per guidare il mercato unico in questa complessa situazione internazionale.

Potenti forze di cambiamento che abbracciano demografia, tecnologia, economia e relazioni internazionali necessitano di risposte politiche innovative ed efficaci. Con la crisi e i conflitti in corso, l’azione è diventata urgente: occorre rilanciare l’economia europea che rischia di collassare nel prossimo futuro.

Relazione sul Mercato Unico

La relazione contiene raccomandazioni politiche per il futuro del mercato unico. Per il massimo impatto, dovrebbero essere ascoltate a livello delle istituzioni dell’UE, degli Stati membri, delle parti sociali e dei cittadini. Considerata l’importanza cruciale del mercato unico per il rafforzamento della competitività dell’Europa, è essenziale che il Consiglio europeo svolga un ruolo decisivo nell’attuare le riforme necessarie.

Questa iniziativa dovrebbe rappresentare un punto focale nell’agenda della prossima legislatura, evidenziando il nostro impegno comune per rivitalizzare l’Europa, pur delegando alla Commissione europea il compito di elaborare una strategia globale per il mercato unico. Questo piano dovrebbe articolare azioni per abbattere le barriere esistenti, promuovere il consolidamento e migliorare la competitività del mercato unico, sulla falsariga delle proposte contenute nel Rapporto. È essenziale che la direzione politica funga da catalizzatore per un rapido accordo in seno al Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo su un piano ambizioso, che possa dare priorità a queste iniziative di riforma.

Al centro del modello sociale europeo, inaugurato da Jacques Delors nel 1985 c’era un impegno per un solido dialogo sociale. Tuttavia, negli ultimi tempi l’essenza di questi dialoghi si è un po’ indebolita. Dialogo sociale e contrattazione collettiva restano uno strumento unico a disposizione dei governi e delle parti sociali per trovare soluzioni mirate ed eque. È essenziale riconoscere l’importante ruolo svolto dalle parti sociali nell’affrontare le sfide odierne, come il cambiamento climatico e la digitalizzazione.

“Il documento è molto dettagliato e sicuramente da leggere con attenzione” commenta Maria Antonella Massari, Segretario Generale AIPB – Associazione Italiana Private Banking. “Personalmente, ho cercato subito di capire in che modo viene affrontato il tema della mobilitazione dell’investimento privato verso l’economia reale. Secondo il rapporto, se l ‘ELTIF non è ancora riuscito a dispiegare il suo potenziale, l’introduzione di un incentivo fiscale a livello europeo potrebbe renderlo più efficace e favorirne la diffusione. Letta paventa l’ipotesi di lasciare l’importo esatto del beneficio fiscale alla determinazione di ciascuno Stato membro. Una soluzione di questo tipo, di cui l’Italia è stata un pioniere con l’esperienza dei PIR alternativi, rischierebbe oggi di non essere applicabile per via dei limiti nella copertura ed essere più praticabile per i Paesi senza vincoli di bilancio, aprendo delle dissimmetrie competitive”.

Il Fondo europeo per gli investimenti a lungo termine (ELTIF)

In effetti, il Fondo europeo per gli investimenti a lungo termine (ELTIF) è stato recentemente rivisto. L’ELTIF è un quadro normativo che mira a garantire ai risparmiatori privati e gli investitori non professionali l’accesso diretto a fondi alternativi, tra cui private equity, fondi di debito privati, infrastrutture e altri programmi di investimento a lungo termine. La riforma prevede che le semplificazioni per i gestori patrimoniali e i distributori diano slancio a questo strumento. Finora l’ELTIF ha guadagnato poca popolarità, con meno di 100 fondi distribuiti in oltre 8 anni, principalmente in Francia e Italia.

L’introduzione di un sistema a livello dell’UE che consenta ai risparmiatori privati di investire in fondi alternativi potrebbe offrire diversi vantaggi:

i) Fornisce alle PMI e altri asset non quotati le risorse necessarie, in particolare nei mercati tradizionalmente sottofinanziati in Europa;

ii) Democratizza gli investimenti, aprendo nuove possibilità ai rivenditori di accedere a investimenti precedentemente rivolti solo a investitori professionali e con un patrimonio netto elevato

iii) Contribuisce alla creazione di un mercato europeo degli asset alternativi e contribuire all’UMC. Tuttavia, è improbabile che questo strumento raggiunga un mercato di massa, senza adeguati incentivi fiscali.

Molto più di un mercato: Velocità, Sicurezza, Solidarietà

Oltre i finanziamenti, una sfida cruciale consiste nel garantire che i Paesi dispongano delle risorse amministrative e la capacità istituzionale di utilizzare in modo ottimale i fondi dell’UE. Servono anche soluzioni innovative e facilitare la graduale integrazione nelle istituzioni e nei processi decisionali dell’UE, in particolare in settori in cui l’integrazione del mercato unico sta progredendo. Questa graduale integrazione istituzionale

Dare potere al mercato unico per garantire un futuro sostenibile e prosperità a tutti i cittadini dell’UE favorirebbe connessioni più forti tra candidati e membri, aiuterebbe i candidati a sentirsi valorizzati e coltivare il senso di una comunità europea condivisa.

Inoltre, un solido sistema di clausole di salvaguardia, periodi transitori e altri strumenti possono mitigare i potenziali effetti negativi dell’integrazione del mercato unico. Queste misure sono essenziali per rassicurare il pubblico, prevenire shock economici dirompenti e garantire un processo di integrazione agevole e reciprocamente vantaggioso.

Il processo di allargamento dell’Unione europea dipende dalle scelte dei Paesi candidati, nel pieno rispetto dei criteri di Copenaghen. Tra questi vale lo Stato di diritto. Non è solo fondamentale per l’adesione, ma anche indispensabile per la piena adesione al mercato unico. Un solido Stato di diritto garantisce che tutti i diritti sanciti dai trattati dell’UE troveranno piena applicazione in un quadro in cui esistono obblighi e norme legali non semplicemente rispettate ma attivamente applicate. Ciò, a sua volta, favorisce la fiducia reciproca che è alla base

l’efficacia operativa dell’UE e l’integrità del mercato unico.

Lo Stato di diritto svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia degli altri, come la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il funzionamento senza intoppi del mercato unico, concepito come uno spazio privo di frontiere interne, dipende fondamentalmente dalla fiducia reciproca tra gli Stati membri nella loro adesione ad una base condivisa di valori fondamentali. Questa fiducia è alla base dell’aspettativa che le decisioni in ambito giudiziario siano emesse da tribunali indipendenti e imparziali. Ciò sottolinea l’indispensabilità della fiducia reciproca, radicata nel rispetto dei valori fondamentali e dell’indipendenza della magistratura, essenziali per la sopravvivenza e l’efficacia del mercato interno nell’Unione europea.