Tratto dalla Redazione di Startup-news

Ecco una lista completa e aggiornata degli incubatori certificati per le startup, suddivisa per provincia e per città. Qui puoi trovare quello più vicino a te e/o selezionare l’incubatore più adatto al tuo business. Aggiorniamo la lista periodicamente.

Quali sono gli incubatori certificati di startup innovative nel nostro Paese? Il legislatore qualche anno fa ha introdotto nel nostro ordinamento la figura degli incubatori, soggetti definiti come una società di capitali (…) che rispondono a determinati requisiti e che offrono, anche in modo non esclusivo, servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative.