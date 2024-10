- Advertising -

Il convegno “Strategie, sfide e prospettive per la tutela e la gestione sostenibile dell’acqua in Lombardia”, promosso da ANCI Lombardia con AnciLab e Water Alliance – Acque di Lombardia.



Il convegno, in particolare, ha analizzato l’attuale situazione della gestione delle risorse idriche, evidenziando come i diversi attori affrontano la questione anche attraverso un impegno congiunto e coordinato. Dal confronto è emerso come, per i Comuni, è prioritario individuare modelli gestionali innovativi che consentano di rendere sostenibile la gestione delle acque meteoriche e quella del reticolo idrico minore: esse infatti si estendono su territori che non rispettano i confini amministrativi e richiedono risorse umane, tecniche e finanziarie spesso non disponibili nei Comuni, soprattutto in quelli piccoli.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che ha evidenziato il particolare interesse rivolto dal Ministero al tema delle acque e ha ricordato sia i proficui tavoli di lavoro operativi con le società del sistema idrico, sia i numerosi investimenti nel settore finanziati dal Governo.

AnciLab società benefit, da sempre attenta al tema dello Sviluppo Sostenibile ha collaborato con entusiasmo all’organizzazione di questo prezioso momento di confronto.

Casa dei Comuni di Anci Lombardia – Milano

Sono intervenuti:

Mauro Guerra, Presidente Anci Lombardia Raffaele Pini, Portavoce di Water Alliance – Acque di Lombardia, Presidente di Secam

Stefano Besseghini, Presidente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Massimo Sertori, Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Regione Lombardia

Elena Eva Maria Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano

Fabio Binelli, Coordinatore Dipartimento Servizi Pubblici Locali – Ambiente – Politiche Agricole – Green Economy di Anci Lombardia

Paolo Festa, Consigliere delegato all’Ambiente, Città metropolitana di Milano

Alessio Zanzottera, Amministratore Unico di AnciLab

Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tavola rotonda Innovazione: Michele Monti, Digital Transformation Manager, Acque Bresciane Massimiliano Ferazzini, Direttore Tecnico, BrianzAcque Luis Gonzalez, Responsabile Area Tecnica Gestione e Investimenti, Como Acqua Francesco Mascolo, Amministratore Delegato, MM Spa Cristian Chizzoli, Presidente, Padania Acque Carlo Mascheroni, Responsabile Area Servizi di Ingegneria, Pavia Acque Mattia Facchinetti, Energy Manager, Uniacque

Tavola rotonda Sostenibilità: Luca Lolaico, Direttore di Gestione, Alfa Srl Michele Falcone, Direttore Generale, Gruppo CAP Eleonora Campanelli, Responsabile sostenibilità Aqa, Gruppo Tea Vincenzo Lombardo, Direttore generale, Lario Reti Holding Mario Cremonesi, Direttore Tecnico, SAL Matteo Nazzari, Responsabile Area Tecnica Servizio Idrico Integrato, Secam

Moderatore; Paolo Brambilla, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (nella foto a destra)

QUI il link alla sintesi dei principali interventi

AnciLab

AnciLab s.r.l. è la società di servizi fondata nel 1999 da ANCI Lombardia e da Ancitel S.p.A. Nel 2013 ANCI Lombardia rileva il 100% delle quote e diventa unico socio di Ancitel Lombardia. Nel 2016 Ancitel Lombardia cambia denominazione in AnciLab S.r.l.

AnciLab opera con sede centrale a Milano, è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale collaborando con una fitta rete di Enti locali.