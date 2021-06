GAM Investments ha annunciato la nomina di Wendy Chen in qualità di analista senior degli investimenti e Pieran Maru nel ruolo di analista degli investimenti nel team Disruptive Growth guidato da Mark Hawtin.

Le nomine di Wendy e Pieran serviranno ad ampliare e approfondire l’assistenza nella ricerca relativa alle strategie Disruptive Growth e Alpha Technology. Inoltre, questi nuovi ingressi consentiranno al team di espandere ulteriormente la propria copertura e di continuare a identificare le aziende che stanno rinnovando con forza e cambiando radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo.

Wendy entrerà a far parte di GAM in agosto arrivando da Welight Capital, un family office per uno dei partner fondatori di Tencent, dove ha ricoperto il ruolo di analista di investimenti nel settore Internet globale, area di cui si occuperà anche in GAM. Wendy è un’amante della tecnologia e apporterà una profonda esperienza quinquennale come associate di Goldman Sachs, dove si è occupata principalmente della ricerca sui titoli di intrattenimento online cinesi. Vanta, inoltre, una profonda conoscenza del mercato cinese. Wendy ha conseguito un diploma di laurea di primo livello in economia e giurisprudenza presso l’Università di Pechino e un master in finanzia internazionale e relazioni internazionali della John Hopkins University. Vive a Hong Kong.

Pieran si unisce al team dopo aver svolto negli ultimi cinque anni la funzione di compliance presso GAM. Pieran apporta una profonda esperienza di coding, assolutamente preziosa perché il team automatizzerà sempre di più il processo di ricerca e costruzione del portafoglio. Pieran si occuperà sia di software sia di hardware per le strategie. Ha conseguito un diploma di laurea di primo livello in scienza dei materiali presso l’Università di Oxford e vive a Londra.

Queste nomine coincidono con l’uscita di Amanda Lyons dall’azienda per perseguire nuove opportunità.

Mark Hawtin, Investment Director per Disruptive Growth presso GAM, ha dichiarato: «Siamo felici di dare il benvenuto a Wendy e Pieran nel team. Queste nomine sono un passo importante verso un’ulteriore espansione della nostra piattaforma di ricerca, oltre a migliorare l’universo di copertura, dato che seguiamo più settori del mercato dagli effetti dirompenti. Wendy e Pieran portano grande esperienza e conoscenza, che risulteranno estremamente importanti nel nostro impegno per un servizio migliore ai nostri clienti. Siamo anche felici che la nomina di Pieran ci consenta di mettere a frutto una delle nostre menti più brillanti.»

«Desideriamo augurare il meglio ad Amanda per la sua nuova avventura. Ha dimostrato grande impegno e talento nel nostro team negli ultimi dieci anni e vogliamo pertanto salutarla rivolgendole i nostri più sinceri ringraziamenti e auguri.»