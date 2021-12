Invesco, una delle maggiori società di gestione del risparmio al mondo, con un patrimonio gestito pari a 1,4 trilioni di dollari, annuncia l’ingresso nella struttura italiana di Silvia Magni, nel ruolo di Senior Relationship Manager.

Silvia entra a far parte del team sales e si occuperà di gestire, sviluppare e consolidare la relazione con le più importanti reti di distribuzione presenti sul mercato italiano.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia Internazionale Gestione e Finanza presso l’Università Bocconi di Milano, Silvia si è specializzata in International Marketing Management alla Copenhagen Business School. Ha iniziato la sua carriera professionale presso Nordea Asset Management, dove ha lavorato fino al 2016 nel ruolo di Junior Sales Manager. Dal 2016 al 2021 ha lavorato presso Muzinich & Co, arrivando a ricoprire il ruolo di Associate Director, Marketing & Client Relations.

Frank Di Crocco, Head of Banks & Wealth Management di Invesco, ha dichiarato: “Sono felice che Silvia sia entrata a far parte della nostra squadra. Con il suo ingresso andiamo a potenziare un team già fortemente consolidato per rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze dei nostri clienti. Sono certo che, con la sua professionalità e la sua competenza, Silvia sarà in grado di coltivare al meglio il rapporto con i nostri partner e clienti per fronteggiare le sfide di un mercato sempre più competitivo”