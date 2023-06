Che ruolo giocano le infrastrutture sulla qualità della vita in una città? La transizione ecologica con un modello bottom up, che coinvolge tutti.

Si è tenuto venerdì 16 giugno al Palazzo Fondi di Napoli un nuovo appuntamento targato City Vision, il progetto di Blum e Padova Hall dedicato alla trasformazione digitale e sostenibile delle città intelligenti. Alla tavola rotonda hanno partecipato oltre 30 rappresenti di vari settori che stanno lavorando in prima linea sulle smart city: dalla pubblica amministrazione all’imprenditoria fino all’accademia. Dopo i successi di Roma, Milano e Genova, l’evento di City Vision ha voluto fare il punto sul ruolo che le città, in particolare quelle del Sud, stanno giocando. “Mediterraneo intelligente: porti, quartieri, energie” è il titolo scelto per capire quanto infrastrutture strategiche siano decisive per un cambiamento in un’ottica di transizione green e di inclusione.

Domenico Lanzilotta, direttore editoriale di City Vision, ha dichiarato: «Torniamo a Napoli con un nuovo appuntamento dopo il roadshow 2022. In questa città abbiamo voluto riunire gli attori che stanno lavorando per una pubblica amministrazione intelligente. Porti, quartieri ed energie sono tematiche che si legano: pensare alle infrastrutture in un’ottica nuova, di inclusione e sostenibilità, rappresenta una sfida per il futuro. Nel nostro viaggio alla scoperta dei Comuni che innovano continuiamo a far emergere quelle eccellenze tra pubblico e privato che stanno trasformando il Paese».

Nel corso di City Vision Napoli, tra gli speaker presenti sono intervenuti Luigi Carbone, (vice presidente di Anci Campania), Edoardo Cosenza (assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli), Margherita Cera, (assessora alla smart city del Comune di Padova), Rossella Lauro (assessora ai Lavori pubblici del Comune di Procida), Ciro Buonajuto (sindaco del Comune di Ercolano), Veronica Solvi (Marketing Specialist B2G di Enel X Italia), Massimiliano Scarpetta (Corporate Strategy Director di Kineton), Silvia Pispico (esperta di smart city), Emanuele Strano (Smart City Market Lead di Blimp), Carlo Nicodemo (Program manager Augmented City/Smart City di Almaviva), e Giancarlo Corò (professore ordinario di Economia Applicata all’Università Ca’ Foscari di Venezia).

I prossimi appuntamenti in calendario di City sono a Cuneo in settembre e a Pesaro in novembre. Gli Stati Generali delle città intelligenti, giunti alla terza edizione, sono in programma il 10 e l’11 ottobre a Padova. Promossa da Blum. Business as a medium e Padova Hall, con il sostegno di Jakala Civitas e Enel X, City Vision è la piattaforma di contenuti e notizie focalizzata sulla trasformazione ecologica e digitale in atto sui territori, dalle grandi città ai piccoli centri, in un’ottica di inclusione e vera transizione verso modelli sostenibili.

City Vision è la piattaforma di contenuti ed eventi che facilita lo scambio di esperienze, esigenze e soluzioni per la trasformazione intelligente dei territori. La comunità di City Vision comprende amministratori pubblici, funzionari della PA, imprese, organizzazioni, professionisti, ricercatori, innovatori. Un percorso di immersione nel futuro delle nostre città, un luogo dove conoscere tecnologie, opportunità e best practice necessarie per gettare le fondamenta della città del domani. Un progetto di Blum. Business as a medium e Padova Hall.

https://city-vision.it