L’energia eolica ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, con una capacità installata globale che ha superato traguardi impressionanti ed è una delle fonti di energia più competitive. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, nel 2021, degli 830 gigawatt (GW) di capacità eolica installata, il 93% è costituito da parchi eolici onshore e il 7% da parchi eolici offshore. L’energia eolica deve essere ampliata in modo significativo per raggiungere lo “Scenario Net Zero”, con un obiettivo di generazione eolica annuale di 8.000 terawattora (TWh) entro il 2030. A titolo di confronto, la domanda di elettricità in Europa e Nord America nel 2021 ammontava a circa 8.500 TWh.

Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia: “Con la Giornata Mondiale del Vento celebriamo una delle nostre tecnologie principali e, insieme, un futuro sempre più verde per il nostro Pianeta. Per creare un sistema energetico sostenibile dobbiamo infatti accelerare lo sviluppo di energie rinnovabili, e dobbiamo farlo nel rispetto dell’ambiente. Un’accelerazione necessaria anche per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici man mano che gli impianti di generazione ad alte emissioni di CO2 cederanno il passo a tecnologie più verdi. Per accompagnare questo passaggio epocale, noi di RWE ci siamo dati l’obiettivo di raddoppiare la capacità installata in Italia entro il 2030, passando da circa 500 MW a 1.000 MW, tra eolico onshore, fotovoltaico e sistemi di accumulo.”

La sostenibilità come parte integrante del business eolico di RWE

RWE è uno dei principali operatori mondiali nel settore delle energie rinnovabili ed è leader nella promozione della sostenibilità dell’energia eolica. RWE sta lavorando per raggiungere la completa circolarità ed emissioni nette zero, sostenendo le comunità locali e la protezione della biodiversità. L’azienda ha fissato un obiettivo di impatto netto positivo al 2030 per la biodiversità per tutti i nuovi impianti. Per raggiungere questo obiettivo, RWE collabora con scienziati e ONG per creare e far progredire le conoscenze necessarie per ottenere impatti netti positivi. RWE mira a produrre il 90% dei componenti eolici con “materiali circolari” entro il 2030, con l’obiettivo della completa circolarità dei materiali entro il 2050. Inoltre, l’azienda si è posta obiettivi climatici ambiziosi, in linea con il percorso di riduzione di 1,5 gradi di CO2.

Una dimostrazione dell’innovazione e dell’utilizzo di materiali circolari è evidente nei parchi eolici offshore Kaskasi, Sofia e Thor di RWE, che utilizzeranno pale riciclabili. Inoltre, nel parco eolico di Thor verranno utilizzate le GreenTowers, un esempio di chiusura dei cicli dei materiali grazie all’utilizzo di rottami metallici nella produzione di componenti accanto all’energia verde.

I principali progetti di sostenibilità che sono stati implementati in alcuni dei parchi eolici onshore di RWE includono le Black Blades nei Paesi Bassi per aumentare la protezione degli uccelli, l’uso della tecnologia di “blade lift” per sollevare le pale ed evitare di tagliare gli alberi, utilizzata nel Parco Eolico Selinus in Italia o nel progetto Orkoien in Spagna, che sperimenta tecnologie per ridurre l’impatto sull’ambiente durante la costruzione.

Eolico onshore per RWE – 17 progetti in costruzione in otto paesi

RWE gestisce oltre 200 parchi eolici onshore in tutto il mondo. In Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Svezia e Stati Uniti sono in costruzione 17 progetti con una capacità totale di oltre 600 megawatt (MW). Tra questi, il progetto da 200 MW Montgomery Range in Texas.

La supply chain è di estrema importanza nei mercati in rapida crescita. RWE ha recentemente firmato un accordo quadro con Siemens Gamesa, garantendo date di consegna fisse e un accordo strutturato sui prezzi per i parchi eolici onshore europei. Accordi di questo tipo tra aziende sono un modo per aumentare la sicurezza della pianificazione sia per gli sviluppatori sia per i produttori e per sostenere la necessaria creazione di capacità produttive nella catena di fornitura in vista degli obiettivi di espansione in Europa e negli Stati Uniti.

RWE – un operatore offshore esperto e un pioniere del galleggiamento

RWE, il numero due dell’eolico offshore a livello globale (esclusa la Cina), gestisce 19 parchi eolici offshore con una capacità installata pro-rata di circa 3,3 GW in cinque Paesi e intende più che raddoppiare la propria capacità offshore fino a 8 GW entro il 2030. Sono in costruzione due parchi eolici offshore, Thor in Danimarca e Sofia nel Regno Unito, con una capacità totale di 2,4 GW. L’eolico offshore sta guadagnando slancio negli Stati Uniti, dove RWE sta assumendo un ruolo di primo piano. Nel 2022, RWE si è assicurata locazioni di fondali marini nelle aste per l’eolico offshore al largo della costa orientale e occidentale, con una capacità totale di 3,9 GW (quota RWE).

L’esperienza di RWE nella realizzazione di impianti eolici offshore fissi su fondale marino, unita alle competenze ingegneristiche interne e all’approccio globale, fanno sì che l’azienda sia particolarmente adatta a diventare leader di mercato nell’eolico galleggiante e a sbloccare il potenziale su larga scala delle acque profonde di tutto il mondo. Per acquisire una prima esperienza e un’ampia conoscenza tecnica, RWE sta partecipando a diversi progetti dimostrativi galleggianti di alto profilo, ciascuno basato su un diverso concetto di fondazione. I progetti dimostrativi stanno già fornendo spunti unici per comprendere le sfide e le opportunità di questa tecnologia relativamente nuova.

Attività eoliche di RWE in Italia

L’Italia è un mercato molto promettente e con significative opportunità di sviluppo per l’energia eolica. Nel 2022 in Italia erano in funzione parchi eolici per una capacità installata totale di 11,8 GW[1]. RWE è interessata a contribuire agli obiettivi energetici italiani. RWE Renewables Italia gestisce già 15 parchi eolici onshore con una capacità installata di circa 500 MW, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuale di circa 400.000 famiglie. RWE punta a più che raddoppiare questa cifra e a raggiungere una capacità installata di 1 GW entro il 2030, distribuita tra eolico onshore, solare e sistemi di accumulo. Creare un sistema energetico sostenibile non significa soltanto aumentare le energie verdi, ma anche farlo nel rispetto dell’ambiente. Per riuscirci, RWE è alla costante ricerca di tecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale dei progetti eolici. Ad esempio, per la costruzione del Parco Eolico di Selinus in Sicilia, RWE ha utilizzato una tecnologia di sollevamento delle pale durante il trasporto detta “blade lift”, evitando danni agli ulivi vicini.