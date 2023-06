Il dollaro USA ha guadagnato e l’euro è sceso ieri, dopo che i dati dei paesi dell’Eurozona hanno mostrato un allentamento dell’inflazione più veloce del previsto, mentre i dati sulle nuove occupazioni dagli Stati Uniti hanno accennato, ancora una volta, ad un’ulteriore resilienza nel mercato del lavoro statunitense.

Inflazione EZ in calo

L’inflazione in Francia è scesa dal 6,9% al 6% a maggio, contro il 6,4% previsto dagli analisti. È stato un bel ritmo. L’inflazione dei prezzi alla produzione in Francia è scesa di oltre il 5% nello stesso mese, soprattutto grazie al calo dei prezzi dell’energia. L’inflazione in Germania è scesa dal 7,6% al 6,3%, sfidando un aumento al 7,8% previsto dagli analisti. Anche l’inflazione in Italia è diminuita, anche se non quanto previsto dagli analisti. I dati sull’inflazione aggregata dell’Eurozona sono previsti questa mattina, con una possibilità di battere al ribasso le aspettative degli analisti, forse al di sotto del 7%. Questa sarebbe una buona notizia per ammorbidire le aspettative di aumento dei tassi della BCE, ma il 7% è ancora più del triplo dell’obiettivo politico della BCE del 2% e certamente non farà deragliare la BCE dalla sua traiettoria di almeno altri due aumenti dei tassi, se non tre.

Ieri dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, i dati JOLTS sono arrivati ​​a sostegno dei falchi della Federal Reserve (Fed). La creazione di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti ha fatto un’inaspettata inversione di marcia ad aprile ed è tornata sopra la soglia dei 10 milioni. Oggi, il rapporto ADP dovrebbe rivelare circa 170.000 nuove aggiunte di posti di lavoro privati ​​negli Stati Uniti a maggio. Ma le sorprese negative sul fronte ADP hanno portato a malapena a sorprese negative del dato sui Non Farm Payrolls negli ultimi mesi. Pertanto, è probabile che continueremo a vedere i falchi della Fed volare bassi prima dei dati sull’occupazione di venerdì.

Come risultato dell’inflazione europea più debole e dei dati più forti sulle aperture di lavoro negli Stati Uniti, l’EUR/USD è sceso fino a 1,0635 ieri e lo spread di rendimento tra le obbligazioni decennali tedesche e statunitensi è sceso ai livelli più bassi dalla fine di febbraio. La pressione al ribasso nell’EUR/USD potrebbe estendersi fino a 1,05, che è il principale ritracciamento di Fibonacci del 38,2% sul rimbalzo da settembre ad aprile, senza danneggiare la costruzione del trend positivo da settembre. Ma, affinché l’1,05 funga da difesa per la tendenza rialzista, abbiamo bisogno di un segnale più forte che la Fed fermi l’aumento dei tassi.

E questo non è il caso per ora. Anche se i futures sui fondi della Fed stanno tornando a prezzare la possibilità di nessun rialzo dei tassi a giugno come scenario di base, voci provenienti dai membri della Fed suggeriscono che una pausa per i rialzi dei tassi a giugno non significherebbe necessariamente che non ci sarà un altro aumento di 25 punti base entro la fine di luglio.

Presa di profitto

La Camera degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge sul limite del debito nonostante le critiche di entrambe le parti. Con il disegno di legge ora diretto al Senato, è quasi certo che verrà approvato prima della scadenza del 5 giugno.

Ci si sarebbe aspettati un rally di sollievo sulla scia della notizia che la crisi del tetto del debito è quasi finita, ma i mercati azionari hanno reagito in sordina. Il crollo di oltre il 5,5% delle azioni Nvidia ha superato l’ottimismo sul tetto del debito.

Di conseguenza, l’S&P500 ha chiuso in ribasso dello 0,60% e il Nasdaq 100 è sceso dello 0,70%, segno che probabilmente assisteremo a prese di profitto dopo il massiccio rally tecnologico innescato dall’intelligenza artificiale e dopo l’innalzamento del tetto del debito.

Gli operatori azionari riporteranno la loro attenzione su aspettative più aggressive della Fed e rendimenti in aumento, mentre il Tesoro risucchierà liquidità per riempire il conto generale che si è quasi svuotato con l’estensione della crisi del tetto del debito.

Il rendimento a 2 anni degli Stati Uniti è salito questa mattina dopo un calo di due sessioni, mentre la porzione a 2-10 anni rimane fortemente invertita mantenendo ben vive le probabilità di recessione. Oggi, i dati ISM manifatturieri dovrebbero confermare un’ulteriore contrazione dell’attività a maggio.

L’ottimismo di Caixin

In Cina, l’indice manifatturiero Caixin ha registrato un numero superiore a 50 per maggio, in zona di espansione, in contraddizione con il PMI ufficiale che inaspettatamente ha mostrato una contrazione più rapida lo stesso mese all’inizio di questa settimana. Quest’ultimo potrebbe aver contribuito ad arrestare l’emorragia del greggio, che ieri ha perso oltre il 2,50%, e oltre il 10% dal picco del 24 maggio, quando il principe saudita Bin Salman aveva avvertito i venditori che avrebbe osato alla prossima riunione dell’OPEC.

Ieri il barile di greggio statunitense è sceso sotto i 67 dollari al barile, e stamattina viene scambiato leggermente sopra i 68 dollari al barile, con i venditori che mostrano i denti al Principe saudita Bin Salman e ai suoi avvertimenti. La dinamica dei prezzi del petrolio fornisce una solida indicazione che qualsiasi rally guidato dall’OPEC servirà come opportunità per vendere sui massimi.

Zoomando sulle azioni cinesi, i dati Caixin di oggi migliori del previsto hanno dato un piccolo impulso all’indice Hang Seng, che tiene traccia di una serie di azioni della Cina continentale, ma l’indice è sceso del 20% dall’inizio di quest’anno ed è alle porte del mercato ribassista, mentre le azioni statunitensi ed europee sono state ben offerte dall’inizio di questa settimana.

Le borse europee crollano

Da evdienziare come i titoli azionari europei abbiano innestato la loro discesa nella seconda metà di maggio, più o meno nello stesso periodo in cui l’euro ha raggiunto il suo picco rispetto al dollaro USA.

L’indice Stoxx 600 segue molto da vicino l’EURUSD, suggerendo che un’ulteriore debolezza dell’EURUSD dovrebbe continuare a pesare sulle azioni europee. Il debole rimbalzo dell’economia cinese e le crescenti probabilità di recessione negli Stati Uniti pesano sui produttori di beni di lusso europei, che si sono caricati sulle spalle il rally dallo scorso anno. Hermes, che ha raddoppiato il prezzo delle sue azioni in circa un anno, dà segnali al rialzo vicino al segno del 2000, mentre LVMH sta testando il supporto di Fibonacci minore del 23,6% sul rally dello scorso anno. I livelli attuali sembrano buoni per un’ulteriore correzione dei titoli di lusso europei.