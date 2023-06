La mostra in corso a Mantova da maggio assume un ruolo di primo piano nella straordinaria vicenda delle “acque di Lombardia”, perché sui paesaggi del Mincio e del Po la tradizione politecnica si innesta in una vera e propria “archeologia del sapere”, in grado di svelare la stratificazione storica di significativi reperti.

Da Palazzo Te al terzo millennio

Dal palazzo costruito nel Cinquecento sull’Isola del Te, “opera grande e maravigliosa” di Giulio Romano, architetto ducale, fino alla Cartiera Burgo, fabbrica-ponte in cemento armato progettata nei primi anni Sessanta del Novecento dall’ingegner Pier Luigi Nervi, molte opere sull’acqua del paesaggio mantovano hanno intrecciato arte e scienza del costruire, fino a questo progetto: “Architetture d’Acqua: dal Lago di Garda al Po”.

Ideato e promosso dalla Cattedra Unesco del Polo di Mantova del Politecnico di Milano, ed esposto in una mostra itinerante, da maggio è a Mantova, negli spazi della ex-chiesa della Madonna delle Vittoria, per insistere sul tema dell’identità culturale e costituire un notevole patrimonio di idee da sviluppare.

MantovArchitettura

La decima edizione di MANTOVARCHITETTURA, evento internazionale dedicato alle tematiche dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio, durerà fino al 9 luglio 2023.

Tutti gli appassionati di architettura potranno seguire gratuitamente due mesi di incontri e convegni per un totale di 55 appuntamenti. Tutti gli eventi sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti o con prenotazione obbligatoria.

Anche quest’anno MantovArchitettura seguirà la virtuosa tradizione di portare gli eventi all’interno delle straordinarie bellezze monumentali della città di Mantova tra cui la Casa del Mantegna e l’ex chiesa della Madonna della Vittoria.

La mostra “Architetture d’acqua” esplora il vasto territorio compreso tra la Lombardia e il Veneto: sarà illustrata anche attraverso le fotografie di Marco Introini.

Ci saranno inoltre varie lecture, conferenze e convegni, tra cui quelli di Giulia de Appolonia e Gianluca Peluffo, Elisa Valero Ramos, Lyndon Neri e Rossana Hu, Mario Botta, Markus Scherer e molti altri. Gli appuntamenti si terranno in diverse location, tra cui il Mantova Campus di Piazza D’Arco. La manifestazione prevede anche il ciclo di film “Fuori orario” dedicato al rapporto tra architettura e città. ( vedi: https://www.mantovanotizie.com/eventi/20230502-mantova-architettura-2023.php )