La testata Sanità Informazione aveva dedicato all’argomento una importante inchiesta Salute mentale, a che punto è la promessa del primo “Piano Europeo”.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, afferma: La salute mentale è importante per il nostro benessere quanto la salute fisica. Lo hanno ricordato ancora i cittadini durante la Conferenza sul futuro dell’Europa. Oggi stiamo compiendo un passo importante per sostenere la salute mentale in Europa, per i più vulnerabili, comprese le persone e i bambini in fuga dall’Ucraina. Bambini che devono superare esperienze terribili. Il nostro approccio europeo, il primo nel suo genere, mette la salute mentale alla pari con la salute fisica e delinea tutto ciò che facciamo per garantire che il supporto sia accessibile e alla portata di tutti coloro che ne hanno bisogno”. E Margaritis Schinas, vicepresidente per la promozione del nostro stile di vita europeo aggiunge “La solidarietà e la protezione dei più vulnerabili sono valori europei fondamentali, componenti fondamentali del nostro stile di vita europeo”.

Stella Kyriakides, Commissario per la salute e la sicurezza alimentare “Non c’è salute senza salute mentale e non può esserci Unione Europea della Salute senza un accesso paritario e tempestivo alla prevenzione, al trattamento e alla cura della nostra salute mentale. La giornata di oggi segna un nuovo inizio per un approccio alla salute mentale globale, orientato alla prevenzione e multilaterale a livello dell’UE. Dobbiamo abbattere lo stigma e la discriminazione in modo che i bisognosi possano raggiungere e ricevere il sostegno di cui hanno bisogno. Va bene non stare bene, ed è nostro dovere garantire che tutti coloro che chiedono aiuto abbiano accesso ad esso“.

Nicolas Schmit, Commissario per il lavoro e i diritti sociali: “Circa la metà dei lavoratori europei ritiene che lo stress sia comune sul posto di lavoro e contribuisce a circa la metà di tutti i giorni lavorativi persi. È giunto il momento di affrontare la questione frontalmente a vantaggio dei nostri lavoratori e della nostra economia. Come azienda, se non si dispone di una forza lavoro sana, non è possibile soddisfare il proprio potenziale di produttività, quindi esiste un imperativo sia sociale che economico per affrontare questa tendenza in aumento. La nostra salute mentale sul lavoro è importante tanto quanto la nostra salute fisica”.