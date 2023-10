Gimme5 – la soluzione fintech che permette di accantonare piccole somme via smartphone e investirle in fondi comuni per raggiungere obiettivi di vita concreti – mette l’innovazione anche al centro della propria strategia di comunicazione e lancia una nuova campagna di street marketing per le strade di Milano. Dal 2 al 16 ottobre, i marciapiedi della capitale finanziaria d’Italia faranno da sfondo a un’iniziativa di floor advertising in chiave FinTech: i passanti che si imbatteranno nella “Banconota Gimme5” potranno inquadrare il QR code e, con un semplice clic, accedere a un welcome bonus del valore di 5 euro per avviare il proprio percorso di risparmio in app.

Il concept – realizzato in collaborazione con GreenGraffiti, il marchio dell’agenzia indipendente Jungle specializzato in unconventional, guerrilla e street marketing – prevede una serie di graffiti interattivi in 30 diverse zone della città (soprattutto vicino ai centri universitari) e invita i milanesi a cominciare il proprio percorso di investimento anche a partire da piccole somme. Possono infatti bastare 5 euro “piovuti dal cielo”, purché accantonati con costanza nel tempo, per realizzare piccoli e grandi obiettivi di vita, come un viaggio, l’auto nuova o l’università dei figli.

Il format vuole distinguersi dai billboard tradizionali per raggiungere un pubblico sempre più ampio di utenti giovani e smart, che del resto rappresentano il target principale dell’offerta di Gimme5, interamente digitale e accessibile a partire da 1 euro, come dimostrano i dati sulla customer base: nel corso dell’ultimo anno, il 47% dei nuovi iscritti appartiene alla Generazione Y (quella dei Millennials, cioè i nati tra il 1981 e il 1996) e il 42% appartiene alla Generazione Z (nati dal 1997 in poi). Proprio nel mese dell’anno dedicato all’educazione finanziaria, l’#OttobreEduFin2023, Gimme5 vuole utilizzare un format innovativo per ribadire il messaggio che da sempre gli sta a cuore: il mondo degli investimenti è finalmente alla portata di tutti e, grazie alle nuove tecnologie, è possibile rendere accessibile a chiunque una gestione dei risparmi di qualità.

“Una campagna floor advertising che prende il via nel mese dell’educazione finanziaria per ribadire l’importanza dell’accessibilità negli investimenti, in piena filosofia Gimme5, che nasce ormai dieci anni fa proprio con l’obiettivo di innovare il panorama del risparmio gestito tradizionale, abbattendo le barriere all’ingresso e consentendo anche a giovani e giovanissimi di investire in maniera facile ed efficace, via smartphone e a partire da piccole cifre” – commenta Gianluca Giordani, Marketing Manager di Gimme5.