Il Lussemburgo, uno dei Paesi più piccoli dell’UE, ha una popolazione di 634.000 abitanti ed è il Paese più ricco secondo gli ultimi dati, con un PIL pro capite di quasi 130.000 dollari. Il PIL pro capite del Lussemburgo è quasi 415 volte il PIL pro capite del paese più povero del mondo, il Burundi , a $ 303. Precedentemente noto per la sua produzione di acciaio, il Lussemburgo ora vanta un ampio settore dei servizi finanziari, che rappresenta la maggior parte della sua produzione economica. Sotto il profilo fiscale il Paese presenta un’imposta sulle società (impôt sur le revenu des collectivités – IRC) del 24,94%. Secondo Fiscomania, tuttavia, le società che soddisfano determinati requisiti possono beneficiare di regimi fiscali speciali, come il regime di tassazione agevolata per le società di gestione (régime fiscal des sociétés de gestion) o il regime delle società di partecipazione (régime fiscal des sociétés de participation). Per approfondire: “Holding in Lussemburgo: i vantaggi per il tax planning“.

La maggior parte dei Paesi più ricchi si trova in Europa e Nord America (i primi due continenti più ricchi), con un PIL pro capite rispettivamente di $ 34.500 e $ 59.000. D’altra parte, la maggior parte dei Paesi più poveri del mondo si trova in Africa.

L’Italia

Secondo Il Sole 24 Ore a spostare l’equilibrio tutto da un lato è la Lombardia, che è comunque fra le aree meglio messe nel mondo, e nell’insieme ospita circa un italiano ogni sei. La bilancia pende invece dal lato opposto considerando Campania e Sicilia, regioni meridionali dove vivono 11,7 milioni di persone dal reddito netto assai inferiore.

Anche considerando la situazione nel complesso, l’Italia appare una nazione dove il reddito è distribuito in maniera più disuguale che in Germania: al 10% più povero va una fetta molto minore del reddito totale prodotto nell’intero Paese. Una differenza importante è che in Italia una parte maggiore del reddito guadagnato finisce ai ceti medio-alti, cosa che succede molto meno in Spagna, Francia o Germania.

L’Italia è il 27esimo Stato più ricco del mondo

Secondo altre fonti, tra i primi 10 in questa classifica vi è anche l’Australia, con 52.905 dollari pro capite. E poi i Paesi più benestanti dell’Unione Europea, come i Paesi Bassi, la Svezia, la Finlandia, l’Austria. San Marino, con 46.282 dollari pro capite, è più ricca della Germania, che segue subito dopo. Prima della crisi del 2008, però, San Marino era addirittura quarta al mondo.

Il Pil pro capite italiano è di 31.604 dollari

E l’Italia? Il nostro Paese si trova molto più indietro. È solo il 27esimo Stato più ricco del mondo, con 31.604 dollari pro capite nel 2020, diminuiti di quasi 2mila in un anno a causa della pandemia e della crisi economica da essa scatenata. Siamo stati superati dalla Corea del Sud, che fino al 2019 aveva un Pil pro capite inferiore. E dopo la recessione del 2011-13 anche da Israele e Nuova Zelanda, che negli ultimi dieci anni hanno avuto una crescita decisamente migliore della nostra.