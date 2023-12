La collezione della guida Condè Nast Johansens si è arricchita di 4 strutture particolarmente affascinanti, con una storia da raccontare: dalle ville neoclassiche, al Palazzo nobiliare del Cinquecento, alla dimora storica Art Déco, sono tutte lussuose, ognuna con una forte caratterizzazione identitaria e immerse in contesti suggestivi come tutti gli alberghi affiliati al marchio.

Villa Abbondanzi Resort alle porte di Faenza, Precise Tale Poggio alla Sala sulle colline di Montepulciano, il Gand Hotel des Étrangers nel cuore di Siracusa e Palazzo Arone dei Baroni Valentino nella Palermo arabo normanna: il commune denominatore è sempre il fascino, per indirizzi che sono eterogenei nelle location, tipologie e storia.

Villa Abbondanzi Resort

Villa Abbondanzi Resort è un 4 stelleSuperior situato in una villa neoclassica circondata da un parco secolare, nella campagna di Faenza. È un’oasi di pace che unisce una location prestigiosa ad un ristorante gourmet, alla tranquillità della posizione isolata, ai servizi di una Spa.

Nel corpo principale della villa, fra arredi d’epoca, quadri e pavimenti in marmo si trovano il ristorante Il Fenicottero Rosa Gourmet e al piano di sopra le Superior Suite. Attraversando una lunga passeggiata contornata dal verde del prato e degli alberi, si arriva al Relais, uno spazio di Villa Abbondanzi Resort che include la zona hotel con diverse tipologie di camere e il centro benessere Wellness&SPA, la Garden SPA ed il ristorante Cinque Cucchiai.

Precise Tale Poggio alla Sala

Nella periferia della cittadina medievale di Montepulciano, sorge Precise Tale Poggio Alla Sala, un lussuoso rifugio di tranquillità incorniciato dalle colline della Valdichiana senese, tra giardini e vigne.

Il resort, nato dalle ceneri di una storica dimora padronale dell’Ottocento, è composto da 71 suite di lusso, ristrutturate secondo toni orientaleggianti che accentuano il loro storico carattere signorile. Gli spazi interni, ornati da magnifici affreschi e soffitti a volta, si sposano delicatamente con l’eleganza dei giardini e con la quiete della Spa, rifugio di benessere e ringiovanimento di corpo, mente e spirito.

Il ristorante “La Via Della Seta” offre la possibilità di degustare i piatti dello chef di matrice regionale immersi in una sala affrescata o, nella stagione più calda, in terrazza.

Grand Hotel des Étrangers

Situato nel cuore dell’autentica Isola di Ortigia, il Grand Hotel Des Étrangers è un hotel a 5 stelle e un’icona art déco sinonimo di sobria eleganza. La storia di Des Étrangers inizia nel 1906, quando una dimora storica viene trasformata in un acclamato ristorante e hotel, The Grand Hotel Des Étrangers.

È un gioiello unico nell’ospitalità di Siracusa, che offre un valido esempio di rigenerazione urbana: il progetto di restauro ha riguardato uno storico palazzo ottocentesco che ha mantenuto i lati più autentici dell’edificio mantenendo le caratteristiche originali. L’Hotel rivela quindi il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità con un senso di pace e lusso. La posizione panoramica conferisce fascino al Ristorante Clou, con terrazza esterna.

Palazzo Arone dei Baroni Valentino

Palazzo Valentino è un’antica dimora nobiliare costruita nel 1555 da Don Gilberto Bologni marchese di Marineo, uno fra i maggiori protagonisti della scena politica siciliana. Divenne poi sontuosa dimora dei principi di Castelnuovo che la arricchirono con preziosi affreschi e stucchi di noti pittori del Settecento siciliano. Vi fu istituita la prima sede del circolo “La Conversazione della Nobiltà”, oggi circolo Bellini.

Da residenza aristocratica a albergo museo, è visitabile con la guida dei proprietari, i Baroni Arone di Valentino. Questa chicca dal fascino integro è situata nel centro storico di Palermo, all’interno del percorso Arabo Normanno patrimonio dell’UNESCO e a pochi passi dai famosi Quattro Canti.

Con le sue camere e suite, soddisfa le esigenze di chi desidera il comfort di un hotel di lusso e soggiornare in una casa nobiliare e rievoca la vita culturale della società aristocratica del ‘700 e dell’800 organizzando serate musicali con piccoli concerti, presentazione di poesie e libri, lezioni di cucina, pranzi e piccoli eventi di gala. A pochi passi si possono raggiungere il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Teatro Massimo, Piazza Pretoria nonché gli antichi mercati arabi Ballarò e Capo.