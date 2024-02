Sei stati, 52 milioni di consumatori e un Pil che nel 2023 ha toccato quota 3.900 miliardi di dollari: se fosse un paese indipendente, rappresenterebbe la sesta economia del mondo. Sono i numeri del Sud Est degli Stati Uniti, che comprende Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Alabama e Mississippi, con grandi aree metropolitane, in forte espansione, come Miami, Tampa e Orlando in Florida e Atlanta in Georgia. Un’area dove sono già presenti circa 360 filiali di aziende italiane, attratte da un mercato, quello degli Stati Uniti, che rappresenta, dopo la Germania, il secondo compratore di prodotti italiani, per un valore complessivo di 72,9 miliardi di dollari nel 2023 (+5,4% rispetto al 2022). In questo contesto molto positivo, le esportazioni italiane verso la Florida crescono ad un ritmo molto più elevato (+12% rispetto al 2022) in comparazione con la media statunitense e hanno raggiunto il valore di 3,89 miliardi di dollari.

Per far conoscere alle imprese le opportunità offerte da questo vasto territorio, la Camera di Commercio Italiana a Miami (Italy-America Chamber of Commerce Southeast – IACCSE) organizza il Meet US Roadshow, un evento a tappe che toccherà Napoli, Roma, Prato e Treviso tra il 18 e il 21 marzo. IACCSE, che conta una base associativa di oltre 270 aziende, promuove il Roadshow in collaborazione con i partner Regione Campania, FederLazio, Assocamerestero, Unioncamere, Confindustria Toscana Nord, Camera di Commercio Treviso-Belluno e Venicepromex.

Protagonisti dell’evento, gratuito e in lingua italiana, saranno professionisti sia italiani che statunitensi, esperti di internazionalizzazione ed imprenditori con una conoscenza approfondita dei meccanismi del business d’oltreoceano, che si confronteranno sui più importanti aspetti strategici e operativi relativi all’espansione su quel mercato.

Diverse le tematiche trattate: dalle implicazioni legali riguardanti l’apertura di una società negli Usa ai contratti di distribuzione, dalla procedura per ottenere un visto come investitore agli aspetti fiscali, dagli strumenti di finanziamento agevolato alle procedure doganali per l’export di prodotti. Chiuderà ogni evento un networking cocktail per consentire alle imprese partecipanti di prendere contatto diretto con i relatori.

Le tappe del Roadshow

Il roadshow avrà inizio lunedì 18 marzo a Napoli (Sala Conferenze Regione Campania), toccherà martedì 19 Roma (Sala Danilo Longhi – Unioncamere) e mercoledì 20 Prato (Auditorium Confindustria Toscana Nord) per chiudersi infine a Treviso (Sala conferenze – Camera di Commercio) giovedì 21 marzo.

La partecipazione ai seminari è gratuita previa registrazione, riservata a rappresentanti di aziende interessate ad esportare ed espandere le proprie operazioni negli Stati Uniti. Il programma delle quattro tappe e la scheda di registrazione sono disponibili al seguente link: https://bec.iaccse.com/meet_ us_2024.

L’export italiano negli Stati Uniti

Nel 2023 l’export italiano verso gli Usa ha registrato una crescita del +5,4% rispetto al 2022 stabilendo un nuovo record, con il valore assoluto delle nostre esportazioni oltreoceano che ha raggiunto i 72,9 miliardi di dollari. Una performance che ha permesso all’Italia di mantenere la sua posizione nella classifica dei paesi fornitori degli Stati Uniti, attestandosi all’11° posto e guadagnando leggermente in quota di mercato, il 2,3% rispetto al 2,2% del 2022. I settori trainanti dell’export delle imprese italiane sono stati: Meccanica, Moda e accessori, Chimica e farmaceutica, Mezzi di trasporto, Agroalimentare e Bevande. Le esportazioni italiane verso la Florida crescono del +12% per un valore assoluto di 3,89 miliardi di dollari. Sempre nel 2023 l’Italia ha registrato verso gli Stati Uniti un attivo di bilancia commerciale di 44 miliardi di dollari.