Dibattito su strategie, opportunità e innovazioni che definiranno l’imprenditoria italiana del futuro

In un evento chiave per gli imprenditori, Giordano Guerrieri, (nella foto) CEO di Finera e autore, presenterà il suo nuovo libro “L’Era PNRR. Far prosperare le imprese nell’epoca delle opportunità finanziarie” presso la prestigiosa Sala Pirelli di Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 marzo alle ore 18:00, in Via Fabio Filzi 22, Milano.

Navigare le acque complesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il libro di Guerrieri si pone come una guida imprescindibile per navigare le acque complesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), offrendo una panoramica dettagliata sulle strategie, le opportunità e le innovazioni che stanno plasmando il futuro dell’imprenditoria italiana. In un’epoca segnata da sfide senza precedenti, ma anche da possibilità di finanziamento innovative, l’opera di Guerrieri si rivela uno strumento fondamentale per chiunque voglia cogliere le nuove direzioni del mercato.

L’evento, moderato dall’imprenditrice Avv. Tiziana Demma (vincitrice del Premio internazionale Book of Peace 2020 ed esperta in Public Sector & Healthcare), non sarà solo una presentazione del libro, ma un vero e proprio dibattito sul futuro dell’imprenditoria italiana, con un occhio di riguardo alle opportunità offerte dal periodo che l’autore ha definito “Era PNRR”. Sarà un’occasione di confronto per tutte le imprese interessate a comprendere come prosperare in questa nuova era, sfruttando al meglio le risorse disponibili e innovando i propri modelli di business.

Gli altri relatori saranno, Giulio Gallera Presidente della Commissione speciale PNRR Regione Lombardia e l’On. Massimiliano Salini, Europarlamentare PPE.

