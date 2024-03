Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2023, non ancora sottoposti a revisione legale, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti che avrà luogo il 29 aprile 2024 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2024 in seconda convocazione.

Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel S.p.A. “Il Bilancio 2023 conferma il percorso di costante crescita di Planetel, testimonianza della resilienza e solidità della nostra azienda in uncontesto economico complesso in continua evoluzione. Il successo ottenuto è il risultato di strategie mirate e di investimenti oculati, che hanno consentito a Planetel di consolidare la sua posizione sul mercato e di ampliare la sua base di clienti. Abbiamo continuato a sviluppare nuove partnership con grandi player anche internazionali (Open-Fiber e Vodafone) e ad espandere la nostra presenza territoriale, garantendo un servizio sempre più efficiente e capillare, anche attraverso operazioni di M&A. L’esercizio 2023 è stato caratterizzato dall’acquisizione di Trivenet Srl, la terza operazione di acquisizione dalla quotazione in Borsa, che ci consentirà di consolidare la presenza sul territorio del Veneto, che rappresenta una delle regioni strategiche e più ricche dopo la Lombardia. Guardando al futuro, Planetel è determinata a mantenere un ritmo di crescita sostenibile, continuando ad investire in tecnologie all’avanguardia e nella formazione continua del nostro team. Siamo fiduciosi che, con il sostegno dei nostri dipendenti, dei nostri partner e dei nostri clienti, potremo raggiungere nuovi traguardi e continuare a creare valore per tutti i nostri stakeholders”.

Considerazioni generali

Il 2023 è stato caratterizzato dalla diminuzione sul mercato delle telecomunicazioni degli effetti della pandemia da Covid-19 a seguito del rientro dell’emergenza e della riduzione delle attività di smart-working nelle PA, Società e Scuole che nei due esercizi precedenti avevano generato una forte spinta del settore.

Grazie al rilancio economico, è proseguito lo sviluppo delle attività di servizi di connettività e cloud business oltre alle attività connesse alla cyber security per la preoccupazione da parte delle aziende possibili incrementi di attacchi da parte di hacker.

L’esercizio 2023 si è concluso con una ulteriore crescita di Planetel, già evidenziata negli esercizi precedenti, sia dal punto di vista del fatturato, sia da quello dei clienti e dell’estensione della rete, che ha visto il consolidamento delle posizioni competitive sui mercati nei quali la società opera.

Il 2023 è stato anche caratterizzato dall’acquisizione di Trivenet S.r.l., operatore di Telecomunicazioni basato in particolare nelle province di Padova, Treviso e Vicenza, che rappresenta un primo passo verso il progetto di ampliamento rete/customer base nella regione Veneto. Planetel ha già messo in atto il processo di integrazione di Trivenet attraverso sinergie tecniche ed operative con ottimizzazione dei costi. L’acquisizione del 100% del capitale di Trivenet srl, avvenuta il 30 giugno 2023, ha comportato una variazione dell’area di consolidamento del Gruppo.

Analisi dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo

Al 31 dicembre 2023 il Gruppo ha conseguito ricavi derivanti dalla gestione caratteristica per 33,3 milioni di Euro con un incremento del +9% rispetto ai 30,5 milioni di Euro dell’esercizio 2022.

Si evidenzia che i ricavi delle vendite dell’esercizio 2023 comprendono il fatturato del solo secondo semestre di Trivenet s.r.l., entrata nell’area di consolidamento il 30 giugno 2023. Qualora venisse considerato l’intero esercizio 2023 di Trivenet i ricavi delle vendite ammonterebbero ad 34,6 milioni di Euro (+10% rispetto all’esercizio 2022).

I ricavi ricorrenti rappresentano l’89% del totale ricavi mentre il churn rate (tasso di abbandono dei clienti) è del 5% su base annua; valori positivi che indicano un alto grado di fidelizzazione dei clienti dovuto all’elevato livello tecnologico dell’offerta ed alla qualità dei servizi e garantiscono una sostanziale continuità all’attività aziendale.

Il valore della produzione è pari a Euro 35,1 milioni, in aumento del 9% YoY rispetto a Euro 32,3 milioni dell’esercizio 2022.

Il risultato è stato principalmente generato dal settore della connettività che rappresenta oltre il 60% del

fatturato globale mentre il settore delle infrastrutture ha contribuito per l’11% e l’ASP (Application Service Provider) e Cloud per il 19%.

Al fine dell’esercizio in corso l’infrastruttura totale in fibra si estendeva per un totale di circa 3.133 Km (di cui Km 2.025 di proprietà e Km 1.088 in IRU) con un incremento di circa 697 km (+29%) rispetto ai 2.416 km al 31 dicembre 2022.

Al 31 dicembre 2023 il numero dei clienti è pari a 51.120 con un incremento del 7,5% rispetto ai 47.540 dello stesso periodo 2022.

L’EBITDA è pari a 8,2 milioni di Euro con un incremento del +15% rispetto ai 7,1 milioni di Euro del 2022. (25% Ebitda Margin). Qualora venisse consolidato l’intero esercizio 2022 di Trivenet, l’EBITDA consolidato si attesterebbe ad 8,4 milioni di Euro.

L’EBIT, pari a 1,9 milioni di Euro rispetto ai 2,2 milioni di Euro del 2022 (6% EBIT Margin), e riporta effetti derivanti dalle operazioni di consolidamento costituiti da ammortamenti sui goodwill generati dalle elisioni delle partecipazioni.

L’EBIT Adjusted, neutralizzato dagli effetti degli ammortamenti del goodwill, ammonta a 2,6 milioni di Euro (+6% YoY).

Il Risultato Netto del periodo registra un utile di 1,4 milioni di Euro (4% sul valore della produzione) rispetto al risultato di 1,5 milioni di Euro dello stesso periodo del 2022, poiché influenzato dalla crescita dei tassi di interesse che hanno inciso per circa 0,2 milioni di Euro (+64% YoY).

Il Risultato Netto Adjusted, neutralizzato dagli effetti derivanti dall’elisione dei dividendi infragruppo, ammonta a 2,5 milioni di Euro (+44,9% YoY) Il flusso del capitale circolante netto al 31 dicembre 2023 risulta pari a Euro 0,3 milioni negativi in netto miglioramento rispetto a Euro 1,2 milioni negativi al 31 dicembre 2022.

La differenza è da attribuire principalmente all’incremento dei crediti verso clienti, dovuti al maggior fatturato generato a fine esercizio, e al decremento dei debiti verso fornitori e dei debiti tributari.

Il Gruppo riporta un Patrimonio Netto pari a 22,1 milioni di Euro, rispetto ai 21,1 milioni di Euro dell’esercizio 2022.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 è cash negative di 13,3 milioni di Euro rispetto a una posizione cash negative di euro 11,9 milioni del 2022.

Bilancio di Esercizio della Capogruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2023 della società capogruppo Planetel S.p.A.

La società ha registrato ricavi derivanti dalla gestione caratteristica pari a 23,2 milioni di Euro, in aumento di 2 milioni (+9%) rispetto ai 21,2 milioni all’esercizio precedente.Il valore della produzione ammonta a 24,7 milioni di Euro rispetto a 22,7 milioni di Euro del 2022 (+9%). L’EBITDA è pari a 6,4 milioni di Euro, rispetto a 5,7 milioni di Euro nel 2022 (+13%).

L’EBIT è pari a 1,5 milioni rispetto ai 1,3 milioni di Euro del 2022 (+5%) mentre l’Utile netto è pari a 1,7 milioni di Euro rispetto a 0,89 milioni di Euro nel 2022 (+90%).

Il flusso del capitale circolante netto è pari a -0,9 milioni di Euro rispetto ai -1,3 milioni di Euro dell’esercizio 2022.

La Società capogruppo evidenzia un Patrimonio Netto al 31 dicembre 2023 di 21,8 milioni di Euro, rispetto ai 20,5 milioni di Euro dell’esercizio 2022, e una Posizione Finanziaria Netta cash negative pari a 13,1 milioni di Euro rispetto alla PFN, cash negative, di 12,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.

Investimenti e Attività di Ricerca e Sviluppo.

Nel corso dell’esercizio 2023 la Società ha sostenuto costi di R&S per complessivi 0,9 milioni di Euro in attività che si configurano tra quelle riconducibili ai criteri di ammissibilità prevista dalla Legge 160/2019 e s.m.i. Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per complessivi 7,3 milioni di Euro.

Si prevede di proseguire, nel corso dell’esercizio 2024, gli investimenti necessari all’espansione della rete in fibra ottica sia nelle Province della dorsale subalpina che nella provincia di Padova dove il Gruppo è ora presente con Trivenet S.r.l..

Fattori ESG

Il gruppo Planetel prosegue lo sviluppo delle attività mirate al miglioramento dei fattori ESG:

Prosegue il rapporto con eVISO S.p.A. che certifica la garanzia per la fornitura di energia elettrica prodotta.

Green Project for Smart cities Progetto a supporto delle municipalità per fornire servizi sostenibili certificati ai propri cittadini

Impegno ad adottare i principi UN Global Compact Network.

Attivate politiche di parità di genere

L’impegno di Planetel in tali attività è confermato dal passaggio del Rating di Sostenibilità di Ecovadis da bronzo ad argento ottenuto nel 2023.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL GRUPPO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO 2023

In data 30 giugno 2023 si è conclusa l’operazione di acquisizione di Trivenet S.r.l. avvenuta mediante l’acquisto del 100% delle quote detenute da Finvis s.r.l. Trivenet, un operatore di Telecomunicazioni basato in Veneto, presente in particolare nelle province di Padova, Treviso e Vicenza. L’operazione, dell’importo complessino di Euro 0,7 milioni, è stata finanziata per Euro 0,4 milioni in contanti e per Euro 0,3 milioni mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a Finvis s.r.l.

In data 28 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione di Planetel ha deliberato, in esecuzione parziale della delega conferita dell’Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2022, un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, per un importo di 0,3 milioni di Euro, da riservare in sottoscrizione a Finvis s.r.l. a seguito dell’operazione di acquisizione, da parte di Planetel, del 100% del capitale sociale di Trivenet detenuto dalla stessa Finvis S.r.l.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non si segnalano eventi di rilievo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La situazione geopolitica internazionale rimane ancora alquanto complessa e in divenire. I recenti avvenimenti che hanno portato an un crollo dei trasporti marittimi attraverso il canale di Suez potrebbero portare, come conseguenza, un aumento dei prezzi delle materie prime. Tuttavia, il fatturato non dovrebbe subire ripercussioni in quanto è interamente conseguito sul territorio italiano.

I dati preliminari relativi al primo trimestre 2024, che evidenziano ricavi in crescita ed una marginalità in miglioramento rispetto ai livelli del 2023, fanno ragionevolmente ritenere che l’esercizio si chiuderà con un risultato in crescita.

Le principali attività previste nel 2024 sono:

ampliamento degli accordi con operatori nazionali del mercato Wholesale sulla linea degli accordi siglati con Vodafone

potenziamento della presenza di Planetel nel Veneto sia attraverso la piena integrazione con la società Trivenet (acquisita a giugno 2023) sia attraverso eventuali nuove acquisizioni per le quali è già stata avviata una attività di scouting sul territorio.

conclusione dei lavori nel Datacenter di Padova, il primo Datacenter edge del Gruppo di proprietà e completamente gestito in economia.

Integrazione delle reti di Core fra le società Planetel, Net-admin, Trivenet, Direte, per poter ottimizzare tutti i costi.

Presentazione, nel corso del 2024, della nuova area clienti del gruppo, comune a tutti i brand, customizzata per ogni evenienza ed accessibile anche da smartphone.

Integrazione nella nuova area clienti del PlanetelMALL, piattaforma di e-commerce destinata al noleggio di apparecchiature elettroniche legate al canone della fibra.

Pertanto alla luce di quanto sopra, qualora non avvengano cambiamenti nelle attuali condizioni macroeconomiche, la società è fiduciosa che l’anno 2024 riporterà un risultato in crescita rispetto all’esercizio 2023 appena concluso.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 2023

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di destinare il Risultato d’esercizio 2023, pari a 1.704.462 Euro, come segue

per Euro 85.223 a riserva legale;

per Euro 679.675 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,10 euro;

quanto alla differenza, pari ad Euro 939.564, a riserva straordinaria.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione di Planetel ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli azionisti per il giorno 29 Aprile 2024 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 2 Maggio 2024 in seconda convocazione agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L’Avviso di

Convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il sistema di stoccaggio “Emarket Storage” gestito da Teleborsa S.r.l. all’indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all’indirizzo: www.planetel.it.

Si informa che l’attività di revisione relativa al progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 non è ancora stata perfezionata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione Investitori/Investor-Relations/Comunicati-Finanziari del sito www.planetel.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Planetel si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Planetel S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo della Società tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all’estero.