Il Fuorisalone Award si rivolge alle 16 installazioni/eventi più memorabili dell’edizione 2024 , selezionate tramite un lavoro a cura della redazione di Fuorisalone.it. Il premio punta ad avere una valenza fortemente democratica , poiché decretato sulla base delle votazioni dirette del pubblico . In una sezione dedicata della piattaforma Fuorisalone.it, il pubblico potrà scoprire di più sulle installazioni in lizza (tramite link alle relative schede evento) e votare la propria preferita, contribuendo così a decretare gli eventi e gli allestimenti più emozionanti e del Fuorisalone.

Fuorisalone Award seleziona e promuove sia le installazioni più indimenticabili in mostra a Milano sia contenuti, progetti, attività di rilevanza e interesse per la community internazionale del progetto (Menzioni Speciali). La novità del 2024 è la Menzione Speciale Media Partner , che intende dare valore e autorevolezza alle collaborazioni media di Fuorisalone.it..

Il lavoro congiunto da parte di un Comitato Tecnico e della redazione di Fuorisalone.it porrà invece l’attenzione su contenuti di rilevanza per il mondo del progetto e del design, qualitativamente innovativi e ricchi di significato, attraverso l’attribuzione di 5 premi speciali (Interazione, Sostenibilità, Tecnologia, Comunicazione e la new entry decretata dai Media Partner). Una sezione del premio che sostiene il valore della Cultura del Progetto, che non si manifesta necessariamente solo nella sua espressione fisica ed estetica, ma anche nel suo contenuto più profondo, producendo valore e offrendo visioni alternative e sempre più all’avanguardia.

Per la realizzazione dei premi si ringraziano Pollodesign Factory, realtà milanese attiva nel campo del progetto e della produzione, e Tiburtini, azienda romana specializzata in cartotecnica e leader nella realizzazione di prodotti alta gamma e nelle lavorazioni custom.

Qui il link al programma completo