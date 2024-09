- Advertising -

Alessandro Pellizzari è stato eletto giovedì 26 settembre nel Consiglio di gestione della Fondazione Casagit in sostituzione di Stefano Gallizzi, entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell’Inpgi.

Pellizzari, rappresentante dei soci Casagit Salute in Lombardia, ha segnato una lunga carriera giornalistica dedicata al mondo della salute: dal 1987 scrive sul Corriere della Sera, sino a diventare vice caporedattore di Starbene fino al 2023, dove tuttora prosegue la sua collaborazione.

Ha preso parte a numerosi comitati etici ospedalieri e scientifici, come al Polo Universitario Ospedale San Paolo di Milano.

Alessandro Pellizzari ha un seguitissimo blog che dispensa consigli di benessere ai lettori, e tratta con maestria temi affascinanti come … storie di amanti felici (ma talvolta insoddisfatti…), tempeste d’amore, tradimenti e innamoramenti.

Alessandro Pellizzari è anche autori di gustosissimi libri, come “Love Advisor“, guida pratica e indispensabile per evitare fregature in amore e scoprire chi è davvero l’uomo che ti interessa.

Maretti Editore , 304 pagine