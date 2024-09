- Advertising -

Amazon Business annuncia oggi che Russotti Gestioni Hotels, il più grande franchising di Marriott in Italia, responsabile di cinque proprietà alberghiere sul territorio, ha scelto Amazon Business per contribuire a migliorare e digitalizzare i propri processi di approvvigionamento. Una strategia di procurement efficiente è essenziale nel settore alberghiero, poiché disporre di materiali e beni adeguati è fondamentale per garantire la soddisfazione dei clienti e, di conseguenza, per il successo dell’azienda. Russotti Gestioni Hotels utilizzerà Amazon Business come supporto per il controllo degli acquisti e per ridurre il tempo dedicato alle mansioni amministrative, digitalizzando il più possibile i propri processi.

Russotti Gestioni Hotels è il più grande franchising di Marriott in Italia. Con sede a Milano e 500 dipendenti, gestisce un portafoglio totale di 1.500 camere in cinque proprietà alberghiere, situate a Milano, Roma, Venezia e due strutture in Sicilia. Russotti Gestioni Hotels ha sempre creduto fortemente nei valori dell’ospitalità e del lifestyle italiano, intrecciando l’anima siciliana del gruppo agli asset internazionali più innovativi del settore viaggi. Prima della pandemia, il gruppo era conosciuto esclusivamente per i suoi business hotel, ma si trova oggi di fronte alla necessità di attrarre una nuova base clienti che soggiorni presso i propri hotel a scopo ricreativo, durante le vacanze. L’obiettivo del gruppo alberghiero è utilizzare Amazon Business per l’acquisto di attrezzature semi-professionali – tra cui cancelleria, prodotti per l’abbellimento camere, piccoli strumenti di manutenzione e oggettistica decorativa – oltre che per gestire specifiche richieste di prodotti necessari per gli eventi organizzati presso gli hotel, che spaziano dai business meetings ai matrimoni.

Una delle principali sfide all’interno di questo processo di cambiamento risiede nel fatto che attualmente gli acquisti aziendali vengono gestiti dal gruppo alberghiero su base transazionale, il che significa che la velocità, la qualità o il prezzo risultano spesso compromessi nella selezione dei prodotti.

Questo avviene perché il budget dell’organizzazione è definito sulla base della vendita diretta delle camere: non è quindi possibile garantirne la visibilità attraverso le diverse funzioni. Per risolvere questo problema, il gruppo alberghiero ha scelto quindi di ridurre in modo deciso le procedure burocratiche, snellendo i vari processi di autorizzazione e rendendo i singoli reparti più responsabili e autonomi per i propri acquisti. Un ulteriore obiettivo è aumentare la trasparenza negli ordini, nel monitoraggio, nella reportistica e nel controllo dei prezzi, oltre a rendere più semplici in futuro i contatti diretti con i fornitori per garantire risposte rapide e soluzioni alle richieste tempestive, senza intermediari.

Grazie a questa partnership, Russotti Gestioni Hotels ha l’obiettivo di aumentare il volume di acquisti effettuati tramite Amazon Business dall’attuale 1% fino al 20%. Oltre ad avvalersi delle soluzioni di Amazon Business per i propri acquisti, il gruppo alberghiero sta valutando attivamente di dotare le proprie camere e gli hotel di prodotti Amazon.

Christian Perri, Direttore Acquisti di Russotti Gestioni Hotels, ha dichiarato: “La pandemia continua ancora oggi ad avere un impatto significativo sul settore dell’hospitality. Per prosperare in questo nuovo scenario è fondamentale adattare i nostri processi così da garantirci la possibilità di attrarre clientele sempre nuove e diverse. Abbiamo implementato le funzionalità di Amazon Business da pochi mesi e stiamo già vedendo i benefici di un maggiore controllo, di una semplificazione dei costi e della possibilità per i nostri dipendenti di prendere decisioni di acquisto smart, monitorandole in modo costante e migliore. Grazie a questi vantaggi siamo in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti, garantendo loro i prodotti di cui hanno bisogno, al giusto prezzo”.



“Russotti Gestioni Hotels riconosce l’importanza strategica degli approvvigionamenti aziendali per il raggiungimento degli obiettivi di business e la diversificazione della base clienti. Poiché anche noi crediamo fermamente nel valore che il procurement può fornire in questo ambito, non potremmo essere più entusiasti di aver avviato questa collaborazione”, ha dichiarato Geraldine Valenti, Responsabile di Amazon Business Francia e Italia. “Non vediamo l’ora di supportare il gruppo nella digitalizzazione dei propri processi di procurement e di assistere ai successi e agli obiettivi condivisi che insieme possiamo raggiungere”.