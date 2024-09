- Advertising -

29.09.2024 – 14:00

Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia (Roma)

Streaming, in diretta sul sito web: tedxroma.com

Esistono molti modi per definire e percepire il tempo. Il pensiero greco ha descritto il tempo come Chronos, il tempo sequenziale e misurabile; Kairos, quel momento irripetibile in cui accade qualcosa di speciale; Aion, il tempo eterno e trascendente che travolge e ricrea; ed Eniautos, il tempo ciclico che ci ricorda il fluire dell’anno e della nostra età. Attraverso le quattro definizioni di tempo, cronologico, istantaneo, eterno e ciclico, l’umanità ha fatto le proprie scelte che hanno da sempre influenzato il destino dei posteri.

A questi antichi concetti si aggiunge una nuova sfumatura contemporanea: Kynikos, il tempo del cinismo moderno, che riflette le sfide dell’era attuale.

Sarà proprio il Tempo il tema dell’ottava edizione di TEDxRoma, che si terrà il 29 settembre 2024 presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma e sarà interamente dedicata a esplorare uno dei concetti più affascinanti e universali della nostra esistenza. “Time” si propone di condurre il pubblico in un viaggio alla scoperta delle sue molteplici dimensioni, attraverso una serie di talk stimolanti e performance artistiche.

Attraverso questo viaggio nella temporalità, TEDxRoma si interroga: come possiamo trovare un nuovo equilibrio tra i tempi del passato e le metriche del presente? Tra le scelte dell’opportunismo e la responsabilità di un continuo fluire? Tra la nostra esperienza collettiva di un tempo che scorre e il desiderio di renderlo significativo in ogni istante, per trasformarlo in una memoria degna e felice?

“Le scelte che compiamo oggi definiranno il modo in cui vivremo il tempo di domani e come lo vivranno le generazioni future. In questa tensione tra presente e futuro la scienza è la grande protagonista del nostro tempo. In questa ottava edizione, pertanto, abbiamo deciso di mettere al centro le eccellenze italiane richiamando dall’estero a Roma alcuni dei nostri migliori ragazzi, impegnati in scoperte scientifiche che cambieranno la prospettiva delle cose. Volevamo ricordare quanto l’Italia abbia un DNA tecnologico e quanto questo che viviamo sia il tempo giusto, e forse urgente, per dare voce ai nostri talenti, per celebrare i loro successi, e per comprendere che il loro lavoro, risultato di anni di ricerca e impegno nel passato, è il seme di un futuro pieno di nuove possibilità. Grazie a loro e agli altri speaker internazionali ospiti dell’evento, TEDxRoma vuole rendere omaggio a questa continuità, onorare il tempo che questi talenti hanno dedicato alla ricerca, alla scienza, all’arte, alla filosofia e ispirare il domani di ciascuno di noi.” dichiara Emilia Garito.

Questo “viaggio” sarà guidato da speaker italiani e internazionali, ciascuno dei quali offrirà una prospettiva unica sul tema. Tra i protagonisti di questa edizione:

Catalin Pavel (Romania) – Archeologo e scrittore, conosciuto soprattutto per il suo libro di saggi “Archeologia dell’amore”.

(Italia) – «Pensa solo a come supererai tutto ma fallo un giorno alla volta», così Viviana racconta il suo percorso di rinascita. Fabrizio D’Adda di Fagagna (Italia) – Biologo cellulare, dirige all’IFOM l’unità di ricerca sulla risposta al danno al DNA e la senescenza cellulare.

(Italia) – Capo della redazione economia-esteri del Tg La7 e conduttore della trasmissione Omnibus nell’edizione del weekend. Padre Guidalberto Bormolini (Italia) – Assistente spirituale, conferenziere, docente universitario e scrittore, attualmente impegnato nella ricostruzione del borgo «Tutto è vita».

(Italia) – Interprete e danzatrice dell’Accademia Nazionale di Danza, ricercatrice esperta di Nuove Tecnologie per le arti performative e membro di International Dance Council Unesco. Nadia Morozova (Regno Unito) – Pluripremiata esperta di Analytics & Insights con circa 15 anni di esperienza lavorativa internazionale in grandi multinazionali.

(Italia/USA) – Professoressa e ricercatrice di Astrofisica del progetto COSMOBEST dell’ERC, del CNRS e dell’Università di Aix-Marseille con una Chaire d’Excellence. Emily Adlam (USA) – Fisica e filosofa.

(Italia) – Famoso pianista e compositore. Dante Muratore (Olanda) – Professore di microelettronica.

La Campagna “Le Facce del Tempo”

In vista dell’evento, l’organizzazione ha lanciato la Campagna “Le Facce del Tempo” con il sostegno di Roma Capitale e beneficerà degli impianti media del Comune di Roma, garantendo una vasta diffusione e visibilità su tutto il territorio locale, attraverso affissioni, schermi LED e piattaforme digitali. Questa campagna multisoggetto, guidata da Federico Russo – Communication and Marketing Director e Executive Creative Director di TEDxRoma -, invita il pubblico a riflettere su come ciascuno di noi vive il proprio tempo, sia nella dimensione personale che collettiva. Il messaggio è già visibile nelle pensiline dei bus, nei monitor interni del Policlinico Casilino e nei video schermi di Piazza Colonna, e continuerà fino alla fine di settembre.

TEDxRoma, nell’ultima edizione, si è confermato uno dei dieci più seguiti al mondo, con 18 eventi realizzati, oltre 13mila spettatori in sala, 30mila partecipanti in live streaming, 14mln di visualizzazioni su YouTube e TED.com e 190 speaker da tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento

Visitate il sito ufficiale di TEDxRoma o seguite il nostro profilo LinkedIn: TEDxRoma LinkedIn.

Biglietti: ttps://bit.ly/3yUvx12

L’ottava edizione del TEDxRoma, organizzata da Emilia Garito, Valeria Bartolucci (co-organizer), Nicoletta Foti (co-organizer) e Guido Pietro Airoldi (community manager), con il coinvolgimento di oltre 60 volontari, studenti e non, sarà realizzata con il supporto del Patrocinio di Roma Capitale e dei seguenti partner:

Platinum Partner: Engineering Group

AI Partner: Intel

Silver Partner: Unipol

Bronze Partner: Cartier, R1 Lease – R1 Group, Treccani Emporium, LIST.A, CFMT-Centro di formazione management del Terziario.

Partner Tecnico: Uninettuno

Community Partner: Dipartimento Coris – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Lazio Youth Card, Rome is More, Wanted in Rome, TAG, The Roman Post, Cosa vedere a Roma, Zest.

Kind Partner: APA Agenzia Pubblicità Affissioni, Le Levain, Marziali Caffè, Ricola, Tellers PR, The Good Idea, Regala un Albero, Az.Arg Verdania.

TEDx

TED è un’organizzazione no-profit dedicata alla missione Ideas Worth Spreading (idee da diffondere). Iniziata come una conferenza di quattro giorni in California 30 anni fa, TED ha supportato la sua missione nel corso degli anni con moltissime iniziative.

Nello spirito delle idee da diffondere, TED ha creato un programma chiamato TEDx. TEDx è un programma di eventi locali e indipendenti che invitano le persone a condividere un’esperienza simile a quella del TED. A un evento TEDx, video di TED Talk e speaker dal vivo si combinano per dare vita a discussioni e connessioni profonde.

