Nasce a Milano un nuovo progetto dal volto giovane e innovativo: Orizzonte Milano, un’associazione fondata da ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, studenti e lavoratori, accomunati dall’amore per la città e dalla voglia di costruire una Milano migliore. Questo gruppo di giovani che vivono la città, si propone di creare un ponte tra le nuove generazioni e la politica locale, rendendo i giovani protagonisti e cittadini consapevoli.

Una Milano a misura di giovani

“Vogliamo una Milano a misura di giovani”: questa è la missione di Orizzonte Milano. L’associazione nasce dalla consapevolezza di una crescente difficoltà che le nuove generazioni incontrano nel vivere nel capoluogo meneghino. L’idea di creare Orizzonte Milano è maturata tra le paure e i disagi che molti giovani milanesi vivono quotidianamente. Negli ultimi tempi, infatti, viene spesso descritto un sentimento comune di frustrazione legato all’aumento spropositato del costo della vita, alle difficoltà nel trovare un alloggio, alla mancanza di spazi accessibili per i giovani e di insicurezza. L’associazione vuole rappresentare una voce unitaria e determinata, capace di dialogare con le istituzioni e proporre soluzioni reali e trovare risposte positive e concrete per i problemi che affliggono la città.

Per coinvolgere i giovani milanesi, Orizzonte Milano punta su tre pilastri: politica, curiosità e intrattenimento. Attraverso eventi, attività culturali e i social, l’associazione vuole avvicinare i giovani alla vita e alla politica locale, rendendo questi temi più accessibili e interessanti. Sui canali social dell’associazione, verranno infatti lanciate diverse rubriche dedicate a temi storici, curiosità e notizie sulla città. Un modo per far scoprire ai giovani una Milano diversa, ricca di storie e spunti, che non tutti conoscono.

L’ obiettivo è chiaro: Milano ha bisogno dei giovani e i giovani hanno bisogno di una Milano che sappia accoglierli. Orizzonte Milano si propone come catalizzatore di questo cambiamento, unendo entusiasmo, passione e divertimento per costruire una città a misura dei giovani, cittadini dell’oggi e del domani.

“Milano vicino all’Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte.” Queste le parole di Lucio Dalla nel brano “Milano” e proprio queste ancora oggi rappresentano perfettamente la complessità e l’energia della città, ma anche il desiderio di chi, come Orizzonte Milano, vuole immaginarla più aperta e a misura di giovani.

