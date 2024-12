È uscito in questi giorni il volume Riforma del diritto doganale, scritto da Sara Armella, socia fondatrice di Armella & Associati, e Antonella Bianchi, dirigente dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, pubblicato da Giuffrè Francis Lefebvre.

Il libro offre una lettura dettagliata e analitica della riforma della normativa doganale, in vigore dal 4 ottobre 2024, a seguito del Decreto Legislativo 141/2024, esplorando i principali contenuti e le implicazioni pratiche per le imprese e i professionisti del settore.

A cinquant’anni dalla precedente riforma, il nuovo decreto sostituisce il Testo Unico delle leggi doganali, riorganizzando un quadro normativo precedentemente frammentato e complesso, riducendo il numero di articoli da oltre 400 a 122.

Tra le principali novità, il volume analizza la separazione della fase di controllo da quella di accertamento, l’abrogazione della controversia doganale, l’ampliamento dello Sportello Unico Doganale e il rafforzamento dei controlli, compresi quelli del Sudoco. Il testo esamina inoltre le modifiche alla rappresentanza doganale e le relative responsabilità, nonché le innovazioni introdotte nel sistema sanzionatorio, con nuove definizioni di contrabbando e violazioni amministrative, e la devoluzione dell’accertamento penale all’autorità giudiziaria.

L’introduzione di queste numerose innovazioni normative avrà inevitabilmente un impatto significativo e trasformativo per tutti gli operatori del settore del commercio internazionale, rendendo necessaria una scrupolosa due diligence per valutare adeguatamente le implicazioni delle nuove disposizioni. Inoltre, il volume illustra in dettaglio le principali novità della riforma del Codice doganale dell’Unione Europea.

Le autrici:

Sara Armella, selezionata da ICLA tra i cento principali esperti mondiali in diritto doganale, è avvocato e socio fondatore dello studio Armella & Associati, docente di diritto doganale all’Università Bocconi e Presidente della Commissione Dogane di ICC Italia.

Antonella Bianchi, dirigente dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, vanta una consolidata esperienza maturata sia presso gli Uffici territoriali sia nelle strutture centrali, è attualmente dirigente dell’Ufficio controlli dogane della Direzione dogane.

Entrambe sono state altresì componenti della Commissione di esperti nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la riforma del sistema doganale. Le opinioni e le interpretazioni espresse nel libro sono strettamente personali delle autrici.