Fly Free Airways chiude il 2024 con risultati straordinari

Fly Free Airways, la compagnia leader nel settore degli aerei privati, annuncia con orgoglio i risultati eccezionali raggiunti nel 2024, il primo anno di attività a pieno regime. La società ha registrato una crescita del fatturato del +129%, superando la soglia di 1 milione di euro, con un ROE del 20% e un ROI per gli azionisti a doppia cifra. Un successo che consolida Fly Free Airways e la proietta verso un futuro d’eccellenza e come punto di riferimento assoluto per i servizi esclusivi del turismo di lusso e dell’aviazione privata. Fly Free Airways, la compagnia leader nel settore degli aerei privati, annuncia con orgoglio i risultati eccezionali raggiunti nel 2024, il primo anno di attività a pieno regime. La società ha registrato una crescita del fatturato del +129%, superando la soglia di 1 milione di euro, con un ROE del 20% e un ROI per gli azionisti a doppia cifra. Un successo che consolida Fly Free Airways e la proietta verso un futuro d’eccellenza e come punto di riferimento assoluto per i servizi esclusivi del turismo di lusso e dell’aviazione privata.

Un anno di traguardi strategici

Il 2024 è stato un anno di svolta per Fly Free Airways, caratterizzato da risultati chiave strepitosi, tra i quali:

•Trasformazione in PMI Innovativa: Riconosciuta per il suo approccio all’avanguardia nel settore aeronautico e per i requisiti ministeriali richiesti.

•Certificazioni e adempimenti:

•Certificazione del bilancio.

•Rinnovo delle 4 certificazioni di qualità ISO.

•Rinnovo dell’iscrizione all’AIAV e adesione al Fondo Salvagente.

Inoltre importanti figure professionali che si sono aggiunte nell’anno e che stanno traghettando FlyFreeAirways verso il successo. Ultima ma non ultima, tra queste, Alice Mascherpa, laureata in Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-oceanografiche e futura Comandante, a capo delle Operations.

Presenza e visibilità internazionale

Fly Free Airways è stata protagonista di importanti eventi e partnership di prestigio, tra cui:

•Sponsorizzazione del Salotto delle Celebrità di Sanremo.

•Sponsorizzazione al campionato mondiale XCat Internationa e al Rally Cross italiano con la vincitrice Jenny Sonzogni.

•Sponsorizzazione al Teatro Comunale di Carpi per lo Spettacolo di Max Giusti grazie alla collaborazione con il Lions Club

•Sponsorizzazione di gare di Golf vip e della Terrazza Vip di Montecarlo durante il GP di Formula 1.

Innovazione tecnologica

Lanciata la nuova release 4.0 del sito web e la nuova versione dell’App Fly Free Airways, disponibile per iOS e Android, per offrire ai clienti un’esperienza sempre più esclusiva e intuitiva e informazioni aggiornate in tempo reale.

Partnership strategiche

•Collaborazione con il *gruppo IN-LIRE e con il suo fondatore Romi Fuke.

•Partnership con Leonardo Travel Service per l’attività di Business Management e con le Mutue Assicurazioni per la copertura al 100% dei voli sanitari in Europa e nel Mediterraneo.

•Accordo con il gruppo dolciario torinese GERLA di Roberto Munnia.

•Parrnership con l’APARF (Associazione Progetto Aeroporto di Roma Frosinone e Sviluppo del Basso Lazio)

Espansione globale

Grazie a un network consolidato di oltre 18.000 operatori certificati in tutto il mondo, Fly Free Airways è ora in grado di organizzare voli privati, business travel, charter di gruppo, cargo e voli sanitari in meno di 3 ore ovunque nel mondo.

Riconoscimenti e media coverage

•Recensioni su Forbes, Economy, Torino Magazine e Tutto Arabi Cavalli.

•Partecipazione a FARETE, fiera internazionale organizzata da Confindustria Emilia.

Successo sui social media

Quasi 100.000 follower attivi su Instagram e più di 30.000 utenti nei vari canali social consolidano la presenza digitale del brand.

Francesco D’Alessandro, fondatore e CEO di Fly Free Airways, commenta con entusiasmo: , fondatore e CEO di Fly Free Airways, commenta con entusiasmo:

“Si è chiuso un anno straordinario, che ha superato ogni aspettativa. Abbiamo rafforzato le nostre partnership globali e consolidato la nostra presenza come leader nel settore del lusso, grazie a 4 anni di duro lavoro dove in tanti non credevano nel nostro progetto. Eppure con Metodo e Costanza e soprattutto grazie a quelli che invece hanno creduto in noi, ai Soci come ai Parnera, siamo qui a celebrare i risultati raggiunti. L’obiettivo adesso è ambizioso: diventare il più grande tour operator del lusso e, successivamente, la prima compagnia aerea privata in Europa.”

Opportunità per gli investitori

Grazie alle nuove agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge 28 ottobre 2024, n. 162, e al valore in rapida crescita delle quote, Fly Free Airways rappresenta un’opportunità strategica per gli investitori interessati al settore del lusso e dell’aviazione privata. FlyFreeAirways rappresenta anche un vero e proprio Network, un Club d’Elite tra i suoi Investitori che oltre a guadagnare dagli aerei, realizzano busienss anche al proprio interno.