Il Gruppo Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo vincolante in esecuzione del quale Var Group S.p.A., controllata totalitaria attiva nel settore Software e System Integration, acquisirà entro il prossimo 10 luglio 2020 il 100% del capitale sociale di Di.Tech S.p.A. (“Di.Tech”).

Di.Tech, con sede a Bologna ed un capitale umano di oltre 250 risorse specializzate di cui oltre 120 occupate nella società controllata Beenear in Romania, è una società attiva nello sviluppo e fornitura di soluzioni software e servizi informatici per il settore della distribuzione organizzata alimentare, in particolare nella gestione dei sistemi informativi di logistica, supply chain e store management. Di.Tech è il partner digitale di riferimento per i servizi e soluzioni informatiche del Gruppo Conad, operatore leader in Italia nel settore retail alimentare con oltre 3.300 punti vendita.

Di.Tech ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 con ricavi per Eu 19 milioni, un Ebitda di circa Eu 2,0 milioni, un utile netto dopo le imposte di Eu 487 migliaia, una Posizione Finanziaria Netta attiva (“PFN”) per circa Eu 2.0 milioni ed un patrimonio netto di Eu 4,1 milioni alla data del closing. La parte venditrice è costituita da Conad Nord Ovest S.C., Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti S.C., Conad Adriatico S.C., PAC 2000A S.C., CE.DI Marche S.C. che congiuntamente detengono oggi il 100% del capitale sociale di Di.Tech.

L’operazione prevede, oltre all’acquisizione del 100% di Di.Tech, la stipula di un accordo di partnership commerciale tra Di.Tech e il Gruppo Conad di durata pari a 48 mesi per l’erogazione di servizi e soluzioni software. Il prezzo dell’acquisizione è coerente con i criteri di valutazione adottati dal Gruppo Sesa nelle ultime operazioni di M&A e verrà liquidato in parte al closing ed in parte dopo 18 mesi con un meccanismo di Earn Out in funzione della continuità del business e della partnership strategica con Conad.

Grazie a questa acquisizione, Var Group si rafforza come digital partner di riferimento in Italia nel settore software e business applications per la distribuzione alimentare, avvalendosi delle competenze di capitale umano e soluzioni specializzate di Di.Tech. Si conferma inoltre il supporto di Var Group a fianco delle imprese eccellenti del Made in Italy, in qualità di partner dell’innovazione tecnologica, in una fase di profonda evoluzione del mercato ed accelerazione della trasformazione digitale, in particolare nel settore della distribuzione alimentare.

L’operazione si inserisce nella strategia di continuo investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a maggior valore aggiunto del settore dell’Information Technology, con potenziale di crescita e generazione di valore nel lungo termine.

“Grazie a questa operazione arricchiamo ulteriormente le nostre competenze nel settore delle soluzioni software a supporto della trasformazione digitale delle imprese, sempre più orientate alla digitalizzazione, in un settore fondamentale per l’economia nazionale come quello della distribuzione alimentare. Per sostenere le sfide e la trasformazione digitale delle imprese, nell’attuale fase di ripartenza, sono necessari investimenti in tecnologie innovative e capitale umano specializzato con profonda conoscenza dei processi di business”, ha affermato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group.

“Siamo lieti di consolidare la partnership con Var Group ed il Gruppo Sesa, primario operatore nazionale del settore informatico, da sempre orientato ad una gestione sostenibile e di lungo termine nelle relazioni di

partnership e nello sviluppo dell’innovazione e del capitale umano, ha affermato Francesco Avanzini Direttore Generale di Conad.

“Il mercato richiede alle imprese di essere smart, coniugare competenza e flessibilità e sviluppare relazioni di ecosistema in cui garantire la catena del valore. Di.Tech oggi accelera il proprio percorso di evoluzione, valorizzando le proprie competenze e sfruttando le sinergie che la nuova appartenenza ad un Gruppo così importante può generare, restando a fianco dei clienti e dell’industry retail, con rinnovata determinazione”, ha affermato Ennio Comini, Amministratore Delegato di Di.Tech.

“In una fase di forte accelerazione della trasformazione digitale, il Gruppo Sesa prosegue la strategia di investimento in competenze ed innovazione, arricchendo il proprio capitale umano di risorse specializzate su un settore strategico come quello delle soluzioni software per la distribuzione alimentare. A partire da gennaio 2020 il Gruppo Sesa ha realizzato 9 operazioni di acquisizione con ricavi addizionali di circa Eu 90 milioni ed un capitale umano di oltre 500 risorse, arrivando ad un totale di circa 3.000 dipendenti. L’accelerazione nel ricorso alla crescita esterna adottata nell’attuale fase di ripartenza, attraverso progetti industriali di lungo termine, alimenterà il futuro percorso di sviluppo sostenibile del Gruppo Sesa”, ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.