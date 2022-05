La maggior parte dei mercati azionari è in ribasso in previsione dei prossimi cambiamenti di politica monetaria e fiscale da parte delle banche centrali di tutto il mondo e poiché la situazione pandemica continua a peggiorare in Cina, un evento che ha portato a un’escalation dei lockdown in diverse aree chiave in tutto il Paese, compreso il centro finanziario di Shanghai. Di conseguenza, stiamo assistendo a una reazione negativa in diverse classi di asset, comprese le criptovalute, che negli ultimi tempi stanno faticando a loro volta. Bitcoin ha continuato il suo movimento al ribasso e dopo essere sceso di oltre il 15% è ora scambiato al livello più basso da metà gennaio, mentre si aggira nell’area di $ 33.600. Come di solito accade, possiamo notare che questo sentimento si estende alla maggior parte delle altre criptovalute con Ethereum in calo del 4% oggi e anche altri importanti altcoin in difficoltà. Sarà essenziale che la principale criptovaluta rimbalzi da questo livello chiave, che in passato ha agito come area di reazione, poiché una continuazione del movimento al ribasso potrebbe causare un effetto domino in tutto il settore. Tuttavia, poiché abbiamo notato una correlazione più stretta con asset tradizionali come i titoli tecnologici, che a loro volta si sono trovati in una situazione difficile, potrebbe essere necessario un recupero del sentimento generale prima di vedere un miglioramento delle prestazioni di un asset particolarmente volatile come Bitcoin.