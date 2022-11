Gran Priorato di Lombardia e Venezia – Sovrano Militare Ordine di Malta

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, conosciuto come Sovrano Militare Ordine di Malta, ha una duplice natura. E’ uno dei più antichi Ordini religiosi cattolici, essendo stato fondato a Gerusalemme intorno all’anno 1048. Allo stesso tempo è sempre stato riconosciuto dalle Nazioni come ente primario di diritto internazionale. La missione dell’Ordine è sintetizzata nel binomio “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” che significa alimentare, difendere e testimoniare la fede (tuitio fidei) e servire i poveri e gli ammalati (obsequium pauperum).

Il Sovrano Militare Ordine di Malta. Gran Priorato di Lombardia e Venezia

Le principali missioni umanitarie

Attualmente l’Ordine di Malta è impegnato nell’assistere la popolazione siriana in fuga dal conflitto nei paesi limitrofi e opera in Iraq fornendo assistenza agli sfollati. Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine partecipa alle operazioni di soccorso nel Mediterraneo mentre le strutture dell’Ordine di Malta forniscono assistenza e primo soccorso ai rifugiati che migrano verso l’Europa del nord.

Nel corso degli ultimi anni gli interventi più importanti dell’Ordine di Malta hanno avuto luogo in Kosovo e Macedonia, India, Sud-Est asiatico (dopo lo tsunami), Afghanistan, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan, Myanmar, Sri Lanka, Haiti, Filippine e Nepal.

Interventi umanitari in Ucraina

Con eccezionale tempestività il Gran Priorato di Lombardia e Venezia, cui afferiscono 10 Delegazioni che corrispondono al territorio dell’Italia settentrionale e della Sardegna, ha risposto alla crisi umanitaria determinata dalla guerra in Ucraina mettendo in campo forme di aiuto efficaci, rispondenti ai molteplici, effettivi bisogni di quella provatissima popolazione.

In costante contatto con l’Ambasciata in Ucraina dell’Ordine e con il braccio operativo Malteser Ukraine, ambedue attive e in prima linea nella emergenza bellica, il Gran Priorato di Lombardia e Venezia ha attivato una grande campagna di raccolta di beni di prima necessità e materiale sanitario, organizzata sulla base di apposite liste di richiesta via via pervenute dai menzionati enti. Dallo scoppio del conflitto è stata così organizzata una vera e propria staffetta di aiuti. Il contenuto dei convogli umanitari è giunto in Ucraina ad operatori dell’Ordine che si trovano sul posto e che hanno provveduto ad un’efficiente e razionale distribuzione degli aiuti. Tutto è giunto puntualmente a destinazione e nulla di quanto donato è stato sprecato.

Aiuti ai migranti

Due volte al mese la Delegazione di Lombardia è impegnata nel progetto “Maria aiuto dei Migranti”, il posto di primo ascolto medico dedicato ai fedeli che frequentano la Basilica milanese di Santo Stefano Maggiore, dove si celebrano le Sante Messe in diverse lingue. L’ambulatorio permette di visitare più di 2.000 persone all’anno e coinvolge 46 volontari tra Delegazione e Corpo di Soccorso. L’attività ha contribuito a fare avere alla Delegazione l’Ambrogino d’Oro, il noto riconoscimento del Comune di Milano.