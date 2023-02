ITAS Academy: normative, rendicontazione sociale e obblighi assicurativi per gli Enti del Terzo Settore al centro del secondo workshop organizzato sulla piattaforma di ITAS Mutua per la formazione gratuita nel non profit

Il 24 febbraio, a partire dalle ore 11.00, si potrà partecipare, a titolo completamente gratuito, al workshop online con focus sugli aspetti normativi e legali riguardanti le realtà del Terzo Settore.

Il workshop online organizzato da ITAS Academy

È in programma venerdì 24 febbraio, a partire dalle ore 11.00, il secondo workshop online organizzato da ITAS Academy, il programma di formazione gratuito creato da ITAS Mutua, storico gruppo assicurativo trentino, su Attiviamo Energie Positive, lo spazio di Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – per offrire strumenti utili alle realtà del Terzo Settore.

Focus dell’appuntamento, al quale ci si può iscrivere gratuitamente tramite Eventbrite.it, saranno le normative, la rendicontazione sociale e gli obblighi assicurativi ai quali sono tenuti gli Enti del Terzo Settore. Attraverso esempi pratici, Sara Rago e Luca Feliciotto dello Studio Romboli Associati e Maria Luisa Gobbi di ITAS Mutua affronteranno tre temi chiave per chi opera nel non profit. La rendicontazione sociale, infatti, unitamente alla valutazione di impatto e sostenibilità, risulta fondamentale per le strategie a lungo e a breve termine degli ETS, chiamati anche a confrontarsi con i risvolti civilistici e fiscali previsti dalla Riforma del Terzo Settore. Sarà infine approfondito il tema degli obblighi assicurativi, con un focus particolare su quali sono gli aspetti più importanti di un contratto assicurativo e come confrontare diverse proposte.

Il workshop online sarà una preziosa occasione per raccogliere informazioni utili sui risvolti normativi e legali dell’operato degli Enti del Terzo Settore. Andrà ad arricchire l’ampia proposta di ITAS Academy che, oltre a seminari dedicati, offre molti altri strumenti per chi lavora nel non profit, tra cui video-corsi e mini-podcast, per migliorare le proprie strategie ed essere sempre aggiornati su novità e normative inerenti al Terzo Settore.

Per iscriversi al workshop: bit.ly/itasacademyworkshop

Per maggiori informazioni su ITAS Academy:

https://www.attiviamoenergiepositive.it/itas-academy/