Per tutto il weekend, al Castello Sforzesco di Milano, torna l’appuntamento con Exploring Bandiere Arancioni. L’evento, organizzato dal Touring Club Italiano in collaborazione con il Comune di Milano, riunisce i borghi Bandiera Arancione di tutta Italia in una delle cornici più amate della città meneghina, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Un’occasione per raccontare al pubblico bellezze, curiosità e le diverse sfumature dell’entroterra italiano, dove si trovano gli oltre 270 borghi certificati con il marchio di qualità turistico-ambientale Touring. Due giornate di incontri, talk, laboratori e stand tra cui passeggiare, alla scoperta di prodotti enogastronomici, artigianato locale, tradizioni centenarie e soluzioni innovative per una gestione sostenibile del territorio. 25 anni di Bandiere Arancioni Un’edizione speciale per festeggiare i 25 anni dell’iniziativa Bandiere Arancioni dedicata ai piccoli centri dell’entroterra, la prima in Italia totalmente pensata per la valorizzazione di questi territori. La Bandiera Arancione certifica i borghi eccellenti, valutandone la fruibilità dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, premiandoli non solo per il loro patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma anche perché capaci di offrire al turista un’accoglienza di qualità e in grado di trovare soluzioni innovative di gestione del territorio, nel rispetto dell’ambiente. Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sardegna sono solo alcune delle regioni rappresentate nelle due giornate milanesi, che mettono al centro le comunità di questi borghi, che grazie al proprio impegno hanno saputo non solo conservarne tradizioni e saperi ma al contempo li hanno mantenuti vivi attraverso un vero e proprio processo di rigenerazione. L’evento è gratuito e aperto a tutti