La Riforma Fiscale su cui il Governo sta alacremente lavorando cambierà profondamente il sistema tributario in Italia. JNIUS organizza a Milano un convegno per chiarire le novità della riforma e le sue ricadute. Tra gli ospiti, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo e il Presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato

“La Delega Fiscale, Riforma e semplificazione” è il titolo e il tema del convegno organizzato da JNIUS, il primo polo italiano della consulenza d’impresa e dei servizi fiscali.

L’evento, che si terrà a Milano il 19 Giugno prossimo presso lo Spazio Eventi delle Grazie, chiama a raccolta gli esperti del settore per affrontare il delicato tema della Riforma Fiscale come strumento chiave per la crescita economica e il rilancio del paese.

Una volta approvata, la riforma segnerà un momento di profonda trasformazione del sistema fiscale italiano. Il convegno promosso da JNIUS sarà l’occasione per comprendere le novità più rilevanti della riforma, e opportunità di dialogo e confronto tra governo del Paese e imprese, professionisti e cittadini. Un’opportunità unica per ottenere informazioni di prima mano e approfondire i temi che saranno trattati nel corso dell’incontro.

Al convegno, moderato dal prof. Stefano Mazzocchi, studioso ed esperto nel campo della fiscalità e della consulenza d’impresa, parteciperanno anche: Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia, Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera e Marco Alparone, Vice Presidente della Regione Lombardia e Assessore al Bilancio.

Il convegno è aperto al pubblico ed è rivolto in particolare a imprenditori, professionisti, consulenti fiscali e privati cittadini.

L’evento si svolgerà il 19 Giugno 2023, con inizio alle ore 11:00, presso lo Spazio Eventi delle Grazie, via Caradosso 14, a Milano.

