PULITO IN PROFONDITÀ: Un Gesto d’Amore per il Lago d’Orta domenica 17 settembre

Il gruppo subacqueo Friendivers si impegna nella salvaguardia del Lago d’Orta attraverso un evento di pulizia subacquea straordinario, che giunge alla sua V Edizione in collaborazione con IYFR Flotta dei Laghi Settentrionali del Rotary International.



Il Lago d’Orta, gioiello naturale incastonato nelle Alpi italiane, è al centro di un’iniziativa ecologica portata avanti con entusiasmo già da qualche anno. Il gruppo subacqueo Friendivers è infatti lieto di annunciare anche per quest’anno il “Pulito in Profondità”, un evento

speciale dedicato alla pulizia e alla tutela delle acque del Lago d’Orta.

L’evento si svolgerà domenica 17 settembre, nei pressi del ristorante da Venanzio, sul lungolago di San Maurizio d’Opaglio (NO), e vedrà numerosi gruppi subacquei provenienti non solo dalle zone circostanti, ma anche dalla Lombardia e dalla Liguria, riunirsi con l’obiettivo di rimuovere rifiuti e detriti dal fondale lacustre. Un’ iniziativa itinerante che nasce dalla profonda preoccupazione per la conservazione e la

protezione dell’ecosistema del Lago d’Orta, che rappresenta una risorsa inestimabile per la comunità locale e per la biodiversità della zona.

Per tale motivo, sin dalla prima edizione nel 2017, “Pulito in Profondità” è stato supportato da diversi enti, tra cui Legambiente, Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, Goletta dei Laghi e FAI e da quest’anno è entrato a far parte del progetto di Legambiente “Puliamo il Mondo”, l’edizione italiana di “Clean Up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

“Abbiamo una responsabilità nei confronti di questo magnifico lago e dell’ambiente circostante”, affermano i Friendivers. “Pulito in Profondità non è solo un’azione di pulizia, ma un messaggio di impegno e consapevolezza ambientale che vogliamo trasmettere a tutti. Invitiamo non solo i subacquei, ma anche i residenti locali e gli amanti della natura a unirsi a noi in questo sforzo collettivo per preservare la bellezza del

Lago d’Orta per le generazioni future.”

IYFR, la Fellowship dei Rotariani

L’IYFR è un’organizzazione di Rotariani e loro familiari, riconosciuta dal Rotary International che riunisce i Rotariani praticanti lo yachting o interessati alla nautica in tutte le sue forme e discipline: nata nel 1947, per iniziativa di un rotariano di Brixton (UK), John Barrett, la fellowship dei rotariani amanti del mare è stata la capostipite di una serie di altre fellowship all’interno del Rotary International.

L’associazione si rivolge a coloro che sono uniti, oltre che dagli ideali rotariani, anche dalla passione per il mare e la navigazione, con l’obiettivo di diffondere comprensione e amicizia a livello internazionale, promuovere i più elevati standard di marineria e iniziative nautiche, ma anche di contribuire allo spirito di servizio sociale del Rotary International sostenendone le iniziative di servizio in mare e a terra.

L’evento sul Lago d’Orta



L’evento, che ha ricevuto il patrocinio della città di Borgomanero e di quella di San Maurizio d’Opaglio, sarà suddiviso in diverse fasi, tra cui briefing di sicurezza, sessioni di pulizia subacquea guidate da istruttori esperti e un momento di riflessione sull’importanza della protezione ambientale. Friendivers, in collaborazione con Pellicano Sport di Borgomanero (NO) fornirà le attrezzature necessarie per la pulizia subacquea, e tutte le norme di sicurezza saranno strettamente seguite per garantire un’esperienza sicura ed efficace per tutti i partecipanti.

Pulito in Profondità

“Pulito in Profondità” non è solo un’occasione per agire consapevolmente a favore dell’ambiente, ma rappresenta anche un’opportunità di aiutare concretamente una bellissima realtà della zona, l’ A.S.D. Baskin Ciuff APS Borgomanero. Infatti, alle immersioni di pulizia, seguirà un pranzo conviviale che, assieme ai preziosi sponsor dell’edizione, raccoglierà fondi a favore di questa associazione che da anni si impegna per

permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare insieme nella stessa squadra.

Il Gruppo Subacqueo Friendivers invita i media, gli enti locali e tutti coloro che condividono la passione per l’ambiente a partecipare attivamente a “Pulito in Profondità” e a contribuire a diffondere il messaggio di salvaguardia del Lago d’Orta

PULITO IN PROFONDITÀ V EDIZIONE | 17.09.2023

Via IV Novembre, 15 28021 Borgomanero (NO)

Tel. +39 349 34 31 445

Web: friendivers.it

Mail: info@friendivers.it