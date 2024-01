SPAZIO ALLE IDEE

L’obiettivo, sin dall’inizio, era che la Chora Academy potesse diventare una fucina di progetti, uno spazio in grado di stimolare pensieri creativi. Ecco perché abbiamo chiesto ai candidati se avessero già delle idee di podcast. Quattro su cinque (l’80%) hanno risposto sì. Nel caso dei selezionati a rispondere sì sono stati invece nove su dieci. E a chi aveva già un’idea è stato chiesto anche di raccontarla.

Quali sono stati i temi più comuni? Innanzitutto quello delle donne (6%): un dato non sorprendente, dal momento che la maggior parte delle persone candidate era di genere femminile e dal momento che i podcast stanno diventando sempre di più uno spazio dove le donne affrontano in modo intimo argomenti che sentono riguardarle. Anche la musica è stato un tema citatissimo (6%), nonostante tutte le complicazioni legali che comporta l’utilizzo di musica non proprietaria nei podcast. Poi, lo sport (5%), tema ancora poco battuto nei podcast. E, in pari percentuale (4%), la politica, la cronaca e il cinema.